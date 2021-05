Im Heilbronner Kreisimpfzentrum (KIZ) in Horkheim gibt es vorerst keine Termine mehr für neue Corona-Erstimpfungen. Es sei zu wenig Impfstoff da, bestätigte die Stadtverwaltung.

Nur noch wenige Tage, dann wird die nächste Prioritätengruppe für die Corona-Impfung freigegeben. Und auch in Hausarztpraxen in Baden-Württemberg gibt es nun keine Priorisierung mehr für die Impfstoffe. Doch wie es derzeit in Heilbronn aussieht, haben die Berechtigten erst einmal wenig davon: Denn Impfstoff ist dort knapp, voraussichtlich erst im Juni soll es beim Kreisimpfzentrum im Stadtteil Horkheim wieder neue Termine geben. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Anstehende Corona-Zweitimpfungen haben Vorrang

Der Schritt ist eine logische Konsequenz von immer noch zu wenig Impfstoff auf der einen Seite und den anstehenden Zweitimpfungen auf der anderen Seite. Denn je länger die Impfkampagne läuft, desto mehr Zweitimpfungen stehen an. Und diese haben Vorrang.

Auch in den anderen Impfzentren macht sich das bemerkbar. Der Landkreis Heilbronn rechnet erst Ende Mai damit, wieder Erstimpftermine anbieten zu können. Der Hohenlohekreis sowie der Main-Tauber-Kreis erklären hingegen, sie könnten auch in den kommenden Wochen weiter Erstimpfungen anbieten - wenn auch eventuell nicht so viele wie bisher. Im Kreis Schwäbisch Hall können laut Landratsamt weiter Termine für Corona-Erstimpfungen angeboten werden - anders als in den anderen Impfzentren. Im Kreisimpfzentrum Wolpertshausen werden weiterhin Ersttermine in das Buchungssystem eingestellt, so das Landratsamt auf SWR-Anfrage. Die Lieferung des Impfstoffs für den Vollbetrieb sei vom Sozialministerium zugesagt worden. Auch im Zentralen Impfzentrum in Rot am See können demnach nach aktuellem Stand noch Erstimpfungen angeboten werden.

KV: Nur noch Zweitimpfungen mit Biontech

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg fordert unterdessen die Hausärzte dazu auf, mit dem Impfstoff Biontech bis zum Monatsende nur noch Zweitimpfungen durchzuführen. Immerhin: Zugesagte Impfungen sollen im Kreisimpfzentrum Heilbronn auch durchgeführt werden.