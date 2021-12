Ab diesem Montag können in Baden-Württemberg auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren gegen Corona geimpft werden. Das Land erwartet heute die erste Lieferung des Kinderimpfstoffs von Biontech. Auch in der Region sind erste Corona-Impfungen geplant.



Aktuell sei man in Endabstimmungen mit Kinderärzten, teilten die Stadt Heilbronn und das Landratsamt mit. Genaue Details zu den Impfangeboten werden demnach in Kürze bekanntgegeben.

Impfangebote voraussichtlich in Heilbronner Innenstadt und Ilsfeld

In der Stadt Heilbronn soll es ab dieser Woche in der Kaiserstraße oder in der Heilbronner Harmonie Impfangebote für Kinder geben, so die Verwaltung. Auch am Impfstützpunkt in Ilsfeld-Auenstein (Kreis Heilbronn) sollen sich ab dieser Woche jeden Mittwoch zwischen 13:30 und 17:00 Uhr zusätzlich zum bisherigen Impfangebot ein Kinderarzt und eine Kinderkrankenschwester um die Corona-Impfungen der Fünf- bis Elfjährigen kümmern, sagte eine Sprecherin des Landratsamts dem SWR Studio Heilbronn. Voraussetzung dafür sei aber natürlich, dass der Impfstoff bis dahin wirklich ankomme, hieß es weiter. Bisher warte man noch auf eine Lieferbestätigung.

IMAGO / photonews.at

STIKO-Empfehlung - 300.000 Impfdosen im Land

Die Ständige Impfkommission (STIKO) hatte eine Impfung von Kindern von fünf bis elf Jahren empfohlen, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf oder Angehörige mit hohem Risiko haben.

Auch gesunde Kinder können nach individueller Aufklärung geimpft werden. Für unter 12-jährige ist in der EU derzeit nur der Impfstoff von Biontech zugelassen. Nach Angaben von Gesundheitsminister Lucha sollen bis Jahresende rund 300.000 Dosen des Mittels für Fünf- bis Elfjährige verfügbar sein. Das Ministerium erwartet den Beginn der Impfungen ab Mittwoch.