Landesgesundheitsministerium ruft zur Corona-Impfung auf

Seit Montag gibt es in der Region die neuen Corona-Impfstoffe. Das Landesgesundheitsministerium, die KVBW und die Apothekerschaft rufen zu Influenza- und Corona-Impfungen auf.

Die neuen angepassten Impfstoffe sind ab sofort erhältlich. In der Bad Rappenauer Fußgängerzone sind die Menschen geteilter Meinung über die neuen Impfstoffe und die Empfehlung sich zu impfen. Einige befürchten Nebenwirkungen und zögern noch. Viele möchten sich von ihrem Hausarzt beraten lassen, ob eine Impfung nötig ist.Andere planen fest ein, sich impfen zu lassen, um sich selbst und andere zu schützen.

Das Landesgesundheitsministerium, die Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg und die Apothekerschaft rufen gemeinsam zu Influenza- und Corona-Impfungen auf, heißt es in einer Mitteilung. Die Impfungen werden überwiegend in haus- und kinderärztlichen Praxen in der Region aber auch in Apotheken angeboten. Die Kosten werden von den Krankenkassen übernommen.

Empfehlung vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung gegen Corona und Influenza derzeit für Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Das sind Personen ab 60 Jahren, Personen ab dem Alter von 6 Monaten mit relevanten Grundkrankheiten und Bewohnerinnen und Bewohner in Einrichtungen der Pflege.

Auffrischung 12 Monate nach der letzten Impfung

Die Auffrischimpfung gegen Corona ist zwölf Monate nach der letzten Infektion beziehungsweise Impfung empfohlen. Die Impfungen werden in der sogenannten Regelversorgung angeboten, also in den niedergelassenen Arztpraxen im Land. Für die Impfungen stehen den Patientinnen und Patienten grundsätzlich alle haus- und kinderärztlichen Praxen zur Verfügung. Sollte eine Praxis selbst nicht impfen, so hat sie eine Kooperationspraxis, an die sie ihre Patientinnen und Patienten vermittelt.