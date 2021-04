Die Corona-Impfung in den Krautheimer Werkstätten für Menschen mit Behinderung war erfolgreich. Es war der erste Einsatz des mobilen Impfteams aus dem Zentralen Impfzentrum in Rot am See in einer Behindertenwerkstatt.

77 Mitarbeiter und Angestellte der Krautheimer Einrichtung (Hohenlohekreis) wurden geimpft. "Das Impfteam ist hochzufrieden (...). Es war ein ruhiges und erfolgreiches Impfgeschehen und (...) ich hoffe, dass niemand Komplikationen hat." Stefan Blank, Geschäftsführer der Krautheimer Werkstätten für Menschen mit Behinderung Krautheimer Werkstätten haben sich um schnellen Impftermin bemüht Ein guter Tag für die WfBM Krautheim im 50. Jahr ihres Bestehens, so Stefan Blank. Nachdem am 11. März festgelegt wurde, dass auch Behindertenwerkstätten ein schneller Zugang zum Impfstoff ermöglicht werden soll, hat sich die Einrichtung um einen schnellstmöglichen Impftermin bemüht: "Mit den steigenden Inzidenzen (im Nachbarlandkreis Schwäbisch Hall) hatten wir natürlich Angst, dass wir eventuell doch noch vor dem Impftermin Infektionen in unserer Werkstatt haben." Stefan Blank, Geschäftsführer der Krautheimer Werkstätten für Menschen mit Behinderung Wichtigstes Ziel: Einrichtung soll geöffnet bleiben Bisher gab es in den Krautheimer Werkstätten noch keinen einzigen Corona-Fall. Dies habe man durch konsequentes Testen und striktes Einhalten der Hygienevorschriften erreichen können. Mitarbeiterinnen der Krautheimer Werkstätten empfangen die Angehörigen der zu impfenden behinderten Mitarbeiter Stefan Blank, Geschäftsführer Krautheimer Werkstätten Durch Bewegungseinschränkungen und Mehrfacherkrankungen sind viele behinderte Mitarbeiter der Krautheimer Einrichtung besonders gefährdet, sich zu infizieren, so Stefan Blank. Diese Gefahr hofft man mit der Impfung einzudämmen und eine Schließung der Einrichtung zu vermeiden, denn den Beschäftigten soll auch während des Pandemie bedingten Ausnahmezustandes einen Teil ihres gewohnten Lebens erhalten werden.