Corona-Impfung: Die Nachfrage in Heilbronn-Franken steigt

Viele Menschen lassen sich in diesen Tagen auch in Heilbronn-Franken gegen das Coronavirus impfen. Das führt teils zu langen Wartezeiten.

Der Andrang beim Impfen gegen das Coronavirus ist groß - so groß, dass Hausärzte in der Region schon Patienten auf Monate vertrösten - teils bis Februar. Dennoch impfen sie, so weit es möglich ist. Und auch mit den neuen Regeln in der Warnstufe sei der Druck auf die Ungeimpften gestiegen, sagte Hausarzt Tobias Neuwirth von der Corona-Schwerpunktpraxis in Neckarsulm-Obereisesheim (Kreis Heilbronn) unlängst dem SWR.

Warnstufe und Drittimpfungen kommen zusammen

Das Impfen nimmt also wieder Fahrt auf, ob es nun an der Warnstufe liegt, die vergangene Woche wegen der Situation auf den Intensivstationen ausgerufen wurde, oder an dem steigenden Interesse an einer Booster-Impfung, die bei einem Teil der Bevölkerung schon möglich ist. Impfwillige müssen an den Anlaufstellen oder bei Aktionstagen derzeit teils stundenlang warten - oder werden gar ganz abgewiesen.

Das Interesse an einer Impfung im mobilen Impfbus ist groß. SWR

Mehr Andrang am Impfbus in Heilbronn

So ist auch der Impfbus in Heilbronn wieder zu einer beliebteren Anlaufstelle geworden, täglich steht er an einem zentralen oder gut erreichbaren Platz in der Stadt. Am Wochenende zog sich die Warteschlange über den gesamten Kiliansplatz. Am Montagvormittag standen die Menschen schon vor Öffnung der Türen an: rund 40 Impfwillige bedeutete eine Wartezeit von etwa einer halben Stunde. Bei einer nicht repräsentativen SWR-Umfrage sagten einige, dass sie beim Hausarzt mehrere Wochen auf einen Termin hätten warten müssen - so lange wollten sie nicht warten. Manche hätten es erst gar nicht beim Hausarzt versucht.

Auch der Koordinator der mobilen Impfteams der Heilbronner SLK-Kliniken, Gerd Philipp Schneider, stellt in den letzten Tagen eine erhöhte Nachfrage nach Impfterminen fest. Im Vergleich zum Oktober gebe es mehr Personen, sagte Schneider dem SWR Studio Heilbronn. Als Grund sieht er vor allem die Booster-Impfungen, die für immer mehr Menschen infrage kämen. Von den SLK-Kliniken sind derzeit zwei mobile Impfteams im Einsatz. Bei fünf Veranstaltungen seien am Wochenende 700 Menschen geimpft worden.

Kampagne der Stadt Tauberbischofsheim: Auf neue Impftermine vertröstet

Erst vergangene Woche war der Ansturm bei einer Impfkampagne der Stadt vor dem zentral gelegenen Rathaus in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) groß. Die Nachfrage war deutlich höher als erwartet. Noch bevor die Aktion zu Ende war, mussten Menschen abgewiesen und auf die nächsten Termine vertröstet werden.

Impfen: Bürgermeisterin fordert mehr Unterstützung für Kommunen

Für die Durchführung solcher niedrigschwelliger Impfaktionen fordert Tauberbischhofsheims Bürgermeisterin Anette Schmidt mehr Unterstützung von Bund und Land. Zwar seien die mobilen Impfteams mit eigenem Personal vor Ort, die Kommunen aber hätten dennoch Kosten für Verwaltungs-Personal und gegebenenfalls Räumlichkeiten. Hier müsse mehr Unterstützung von überregionaler Seite kommen, sagte Schmidt am Montag dem SWR Studio Heilbronn.

Die Stadt hat zusammen mit dem Diakoneo-Klinikum in Schwäbisch Hall drei Impf-Donnerstage organisiert. Jeder ab zwölf Jahren kann ohne Termin kommen und sich gegen Corona impfen lassen, so die Stadt. Hintergrund der Kampagne im ländlich geprägten Raum ist die Überlastung der Arztpraxen. Seit der Schließung der baden-württembergischen Impfzentren zum 1. Oktober seien sie die hauptsächliche Anlaufstelle für die Impfungen gegen das Coronavirus.

Corona-Inzidenzen größtenteils gestiegen

Mit einer Inzidenz von 361,4 hat die Stadt Heilbronn aktuell den höchsten Wert in der Region und liegt auf Platz vier im Land. Auch im Kreis Heilbronn ist sie auf 253,2 gestiegen. Einen weiteren Anstieg verzeichnete der Kreis Schwäbisch Hall auf 240,6 (230,5). Gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Main-Tauber-Kreis, mit jetzt 217,8 und im Hohenlohekreis auf einen Wert von 201,3. Im Land steigt die Zahl der Corona-Intensivpatienten. Das baden-württembergische Gesundheitsministerium rechnet damit, dass die Corona-Alarmstufe in wenigen Tagen eintreten könnte.