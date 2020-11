Die Covid-19-Pandemie sorgt bei den Verpackungsmaschinenherstellern Optima und Bausch+Ströbel im Kreis Schwäbisch Hall für viel Geschäft.

Volle Auftragsbücher bei den beiden Unternehmen im so genannten "Packaging Valley" im Kreis Schwäbisch Hall: Die Firmen Optima und Bausch+Ströbel beliefern Pharmaunternehmen, die auch Covid-19 Impfstoffe produzieren.

Mit dem Frachtflugzeug in die USA

Bei der Optima Packaging Group in Schwäbisch Hall haben die rund 2.450 Mitarbeiter seit Monaten alle Hände voll zu tun. So orderte etwa der US-Pharmaentwickler Catalent zwei Abfüllanlagen für Covid-19-Impftstoffe. Nicht nur die Montage, auch die Auslieferung musste sehr schnell gehen: Mit einem der größten Frachtflugzeuge der Welt wurde die Ware dann in die USA geflogen, so das Unternehmen. Zudem sind bei Optima bereits weitere Maschinen im Bau, auch für andere Pharmaunternehmen und die Produktionskapazitäten werden weiter erhöht, wie es heißt:

"Es gibt viele Aufträge dazu und wir rechnen mit vielen weiteren Projekten - noch eine ganze Weile." Jan Deininger, Sprecher Optima Packaging Group

Maschinen für die Pharma- und Kosmetikbranche aus Ilshofen

In Ilshofen hat die Firma Bausch+Ströbel ihren Sitz. Sie baut ausschließlich Maschinen für die Pharma- und Kosmetikbranche. Auch hier werden Anlagen für Covid-19-Impfstoffe entwickelt und zusammengebaut. Die Maschinen sind so konzipiert, dass der abzufüllende Stoff besonders rein bleibt und der Wirkstoff nichts an seiner Effizienz verliert, so Hagen Gehringer, der technische Geschäftsführer bei Bausch+Ströbel:

"Was man in dem ein- oder anderen Fall macht, ist, dass man verschiedene Pumpen ausprobiert, um den Stress auf den Wirkstoff zu testen. Aber eigentlich ist das ein normaler Wirkstoff für uns. Also wir gehen von einem nachhaltigen Wachstum aus, das zumindest die nächsten zwei bis drei Jahre anhält." Hagen Gehringer, technischer Geschäftsführer Bausch+Ströbel.

Die Pharmafirmen geben für solche Maschinen Millionenbeträge aus. Gut ein Jahr dauert es, bis so eine Anlage fertig ist. Vor Ort bei den Kunden nehmen Servicetechniker aus Ilshofen sie in Betrieb. Auch bei Bausch+Ströbel geht man von weiter sehr gut laufenden Geschäften aus.