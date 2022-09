Impfpunkt Heilbronn: Wenige Impfungen, viel Beratungsbedarf

Geimpft wurde an diesem Samstagvormittag nicht viel am Corona-Impfpunkt in Heilbronn. Dafür gab es viele Fragen zu den neuen Omikron-Impfstoffen.

Doch noch könne das Team des Heilbronner Impfpunkts nicht viel Beratendes sagen, da die Empfehlung der STIKO (Ständige Impfkommission) noch nicht vorhanden ist. An diese wolle man sich wieder halten, sagte der Heilbronner Impfkoordinator Altin Zhegrova im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn. Bis dahin sollten Interessierte sich mit Fragen an ihre Hausärztinnen und Hausärzten wenden, heißt es. Die neuen Omikron-Impfstoffe werde es spätestens ab Mitte September am Impfpunkt in Heilbronn geben. Der Impfpunkt in der Heilbronner Kaiserstraße hat zur Zeit montags, mittwochs und freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Angepasste Omikron-Impfstoffe ab kommender Woche in Baden-Württemberg Vergangenen Donnerstag wurden die angepassten Omikron-Impfstoffe zugelassen. In Baden-Württemberg sollen im Laufe der kommenden Woche Corona-Booster-Impfungen mit den angepassten Wirkstoffen möglich sein. Das teilte das Sozialministerium dem SWR mit.