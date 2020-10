In der Heinrich-von-Kleist-Realschule in Heilbronn sind aufgrund eines positiv auf Corona getesteten Schülers insgesamt 27 Kinder in Quarantäne. Bei sieben Lehrkräften stehen die Ergebnisse noch aus, teilte die Stadt Heilbronn dem SWR auf Anfrage mit. Das Heilbronner Gesundheitsamt hatte am frühen Nachmittag die Eltern der betroffenen Kinder informiert.