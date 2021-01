Der Corona-Hotspot Würzburg hat keine Auswirkungen auf den benachbarten Main-Tauber-Kreis. Dies ist die Einschätzung des Landratsamts in Tauberbischofsheim. Man habe die Zahlen natürlich im Blick, heißt es im Landratsamt, aber es gebe keinerlei Erkenntnisse über Auswirkungen beispielsweise auf den Pendlerverkehr. Auch das Sozialministerium Baden-Württemberg sieht das so: Weil Würzburg kein vom Robert Koch-Institut ausgewiesenes Risikogebiet sei, gebe es auch keine Automatismen. Die Corona-Zahlen in der Stadt Würzburg steigen weiter, die 7-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei knapp 80 und im Landkreis Würzburg knapp unter der Alarmgrenze.