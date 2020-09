In Heilbronn sind am Sonntag nur zwei neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Mit 27 Infektionen pro 100.000 Einwohner, innerhalb von sieben Tagen, liegt der Wert mittlerweile wieder deutlich unter der Vorwarnstufe. Erst am Freitag galt nach einer leichten Entspannung zuvor erneut in Heilbronn die Vorwarnstufe. Sie gilt ab einer Inzidenz von 35.