Die Stadt Heilbronn hofft weiterhin, eine Allgemeinverfügung nicht anwenden zu müssen. Diese hätte Folgen auf das allgemeine und wirtschaftliche Leben in der Stadt.

Relativ nah kamen die Infektionszahlen in Heilbronn in den vergangenen Tagen der kritischen Marke, die eine Allgemeinverfügung zur Folge hätte. Derzeit bleibt die Stadt bei den Corona-Fällen weiter über der Marke von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, bei der eine Vorwarnstufe gilt. Laut Landesgesundheitsamt lag der Wert am Montagnachmittag bei knapp 39 Fällen. Bei der derzeitigen Entwicklung sei aber ein Shutdown erst einmal nicht in Sicht. Das Problem seien derzeit vor allem die Reiserückkehrer.

Allgemeinverfügung: Einschränkungen bei Veranstaltungen und Quarantäne

Der kritische Wert liegt bei 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Dann kann es weitere Einschränkungen geben bis hin zum Shutdown. Das gilt es zu vermeiden, sagte Oberbürgermeister Harry Mergel am Dienstag in einer Pressekonferenz. So müssten zum Beispiel Reiserückkehrer aus Risikogebieten immer fünf Tage in Quarantäne und Veranstaltungsgrößen würden reduziert. Die Teilnehmerzahl bei öffentlichen Veranstaltungen würde auf 250 Personen begrenzt. Bei privaten Veranstaltungen wären 25 Menschen in privaten, beziehungsweise 50 in mietbaren Räumlichkeiten zulässig. Auch das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen würde auf zusätzliche Bereiche ausgeweitet werden.

Im Heilbronner Rathaus hofft man, eine Allgemeinverfügung zu umgehen (Archivbild) SWR

"Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir dann ergreifen werden. Aber ich will auch dazu sagen, natürlich verfolgen wir weiter unsere Linie, mit minimialen Eingriffen eine maximale Gesundheitsvorsorge für die Bevölkerung zu schaffen. Wir werden zum Beispiel die Gruppe die uns besondere Probleme bereitet, die Reiserückkehrer, nochmal besonders ins Auge nehmen." Harry Mergel, Oberbürgermeister Heilbronn

Erneute Schließung von Kitas und Schulen vermeiden

Das Ziel sei es, das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben zu gewährleisten. "Deshalb sind alle möglichen Maßnahmen sehr sorgfältig abgewogen und zielgerichtet auf das aktuelle Infektionsgeschehen abgestimmt", so Mergel. Schließlich würde das Szenario auch die Jüngsten treffen: "Es ist uns auch ein besonderes Anliegen, die erneute Schließung von Kitas und Schulen zu vermeiden", sagte Sozialbürgermeisterin Agnes Christner.