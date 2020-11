per Mail teilen

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf den Ausbau des Versuchsfelds zum Autonomen Fahren zwischen Karlsruhe und Heilbronn. Zwölf Knotenpunkten wurden mit Sensoren bereits ausgerüstet.

Aktuell sollen weitere zwölf Knotenpunkte mit Sensoren ausgerüstet werden, sagt Forschungsgruppenleiter Michael Frey vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Das Problem ist, diese Sensorik ist an Masten befestigt. Um an diese Masten zu kommen, braucht man sogenannte Hubsteiger. In den kleinen fahrbaren Korb müssten zwei Personen einsteigen, um die Sensoren anzubringen. Das behindere die Forschungsarbeit auf ganz praktische Weise.

"Zwei Personen in dem Korb, der kleiner als ein Meter mal ein Meter ist, das ist schon coronatechnisch eine Herausforderung." Michael Frey vom Karlsruher Institut für Technologie

Forschung Autonomes Fahren geht in Heilbronn voran

Das Testfeld Autonomes Fahren zwischen Karlsruhe und Heilbronn wird verstärkt genutzt. Die Zahl der Forschungsprojekte sei von zehn auf knapp 20 gestiegen, bestätigt Frey. Vor allem die Sicherheitstechnik in Fahrzeugen werde derzeit geprüft und justiert. Dabei gehe es unter anderem darum, dass die Sensoren alle Hindernisse erkennen können.

Der Heilbronner Projektleiter Raoul Zöllner begrüßte unterdessen die Ergebnisse des Autogipfels mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), auch wenn es dabei vordergründig nicht um Autonomes Fahren ging. Jetzt könnten die Automobilfirmen weiter wirtschaftlich arbeiten und auch das Autonome Fahren vorantreiben.

"Die Wirtschaftlichkeit der Automobilindustrie ist der Schlüsselpunkt für die weitere Entwicklung. Wenn diese Wirtschaftlichkeit gegeben ist, dann können die Wege, die wir seit Mitte der 2010er Jahre eingeschlagen haben, weiter bestritten werden." Raoul Zöllner, Projektleiter Autonomes Fahren Heilbronn

Das ist die Transformation von Maschinenbau- und Fertigungsunternehmen zu IT-Unternehmen, so Zöllner weiter. Und das sei der Baustein, den man für das Autonome Fahren brauche, beziehungsweise für weitere Funktionen, die diese neue Technologie der Künstlichen Intelligenze benötig.