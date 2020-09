per Mail teilen

Auf der Heilbronner Theresienwiese geht am Montagnachmittag eine zentrale Corona-Abstrichstelle in Betrieb. Wer einen Termin hat, kann hier mit dem Auto vorfahren und sich testen lassen.

Noch wird die neue Corona-Teststelle auf dem Heilbronner Festplatz aufgebaut, seit Freitag gilt dafür ein eingeschränktes Parkverbot. Seit Montagvormittag ist die Theresienwiese komplett gesperrt.

Die Corona-Abstrichstelle wird als Drive-In betrieben, heißt: Die Menschen, die getestet werden wollen, bewegen sich in ihrem Wagen über das Gelände. Trotzdem hänge es vom jeweiligen Arzt ab, ob die Besucher der Teststelle im Wagen sitzen bleiben können. Denn, so die zuständigen Stellen vor Ort, es müssten unter anderem auch Daten aufgenommen werden.

"Der Terminplan heute ist voll. Heute kommen 24 Personen als Testphase. Ab Morgen werden wir dann hochfahren und es werden dann mindestens 40 pro Tag sein, die abgestrichen werden innerhalb von vier Stunden. Aus meiner eigenen Erfahrung: Zwei Prozent der Abstriche werden positiv sein. Wenn sie mehr testen, haben sie natürlich mehr positive. In der Regel sind es asymptomatische Patienten, die keine Symptome haben." Martin Üllner von der Kassenärztlichen Vereinigung

Nur nach Terminabsprache

Vor allem Reiserückkehrer aus Risikogebieten, Lehrkräfte an Schulen und Kitas sowie Menschen mit leichten Erkältungssymptomen können sich an der Abstrichstelle in Heilbronn testen lassen. Aber nur mit Termin: Den gibt es über die Corona-Hotline beim städtischen Gesundheitsamt.

Wer stärkere Symptome hat, wird nicht am Drive-In getestet

Patienten mit stärkeren Symptomen wie Fieber, Kurzatmigkeit und anhaltendem Husten werden nicht getestet, heißt es von der Stadt Heilbronn. Sie müssen sich zuerst an einen zuständigen Arzt wenden.

Nach bisherigen Planungen ist die Teststelle von Montag bis Freitag jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Betrieben wird sie unter anderem von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW).

Im Stadtkreis Heilbronn galt zeitweise die sogenannte Corona-Vorwarnstufe.