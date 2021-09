Corona-Blog: Heilbronn: Am Samstagabend Impfclub auf dem Marktplatz

Auch die Region Heilbronn-Franken ist stark betroffen von der Coronavirus-Pandemie. Neue Entwicklungen und wie die Menschen in der Region mit der Situation umgehen, erfahren Sie im Corona-Blog des SWR Studios Heilbronn.

Mittwoch, 1.9.2021

6:00 Uhr - Ab heute Drittimpfungen möglich

Bundesweit sind ab heute Drittimpfungen gegen das Coronavirus möglich. Auch in Heilbronn-Franken sind vor allem Menschen angesprochen, die bei der Erst- und Zweitimpfung zur Prioritätengruppe eins gehört haben: über 80-Jährige, Pflegebedürftige, die im eigenen Haushalt leben, und Menschen mit einer Immunschwäche. Der Gesundheitsschutz soll damit erhöht werden, worüber sich aber auch Experten nicht ganz einig sind. Die dritte Impfung gibt es in allen Kreisimpfzentren, bis diese ab Mitte des Monats schließen. Im Hohenlohekreis beispielsweise wieder von heute bis Sonntag jeweils von 8 bis 18 Uhr im KIZ Öhringen. Auch mobile Impfteams sind wieder unterwegs und auch Hausärzte impfen.

Impfclub auf dem Marktplatz Heilbronn Stadt Heilbronn

Dienstag, 31.8.2021

16 Uhr - Heilbronn: Am Samstagabend Impfclub auf dem Marktplatz

Am Samstag von 21 bis 23 Uhr findet eine Impfaktion der Stadt Heilbronn und der Transferstelle Nachtleben Heilbronn statt. Sie laden zur Impfung in "chilliger" Atmosphäre mit Musik ein, wie es heißt. Während der Impfbus auf dem Heilbronner Marktplatz Station macht, legen die drei DJs Josha, Klangagent und Loss of Reality abwechselnd auf. Die Aktion soll besonders junge Menschen ansprechen, die durch den späteren Impfstart noch einen Rückstand beim Impfschutz haben, so Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD). Geimpft wird nach Wahl mit den Impfstoffen von Biontech, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson. Für unter 18-Jährige ist nur der Impfstoff von Biontech zugelassen. Unter 16-Jährige müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Dazu muss von beiden Erziehungsberechtigten das schriftliche Einverständnis vorliegen.

9:40 Uhr - Inzidenzkurven in Heilbronn-Franken werden flacher

Die Inzidenzzahlen in der Region steigen langsamer, so das Landesgesundheitsamt. Spitzenreiter in Baden-Württemberg bleibt die Stadt Heilbronn mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 143,1, auch wenn der Wert im Vergleich zum Vortag ganz leicht gesunken ist. Im Kreis Schwäbisch Hall ist die Inzidenz ebenfalls geringfügig gefallen, auf jetzt 74,3. In den drei weiteren Landkreisen der Region Heilbronn-Franken sind die Werte moderat gestiegen. Im Main-Tauber-Kreis auf 87,4 und im Kreis Heilbronn auf 89,5. Nur der Hohenlohekreis liegt aktuell bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von nun 66,5 unter dem Landesschnitt von 77,9.

Corona-Schnelltest dpa Bildfunk Marijan Murat

Montag, 30.8.2021

6:00 Uhr - Heilbronn weiterhin mit landesweit höchster Inzidenz

Die Inzidenzen der Region Heilbronn-Franken, laut Landesgesundheitsamt:

Stadtkreis Heilbronn: 144,6 (Vortag: 140,6) – der aktuell höchste Wert im Land

Landkreis Heilbronn: 88,5 (81,0)

Main-Tauber-Kreis: 86,9 (82,3)

Landkreis Schwäbisch Hall: 75,2 (73,7)

Hohenlohekreis: 62,1 (55,0)

Auch heute gibt es in der Region zusätzliche offene Impfangebote. So zum Beispiel in Brackenheim (Kreis Heilbronn) von 10 bis 18 Uhr auf dem Sommermarkt. Im Landkreis Schwäbisch Hall macht der Impfbus heute von 10 bis 13 Uhr in Schwäbisch Hall am "Häsele" und dann von 15 bis 18 Uhr in Sulzbach-Laufen an der Stefan-Keck-Halle Halt.