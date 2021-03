Auch die Region Heilbronn-Franken ist stark betroffen von der Coronavirus-Pandemie. Neue Entwicklungen und wie die Menschen in der Region mit der Situation umgehen, erfahren Sie im Corona-Blog des SWR Studios Heilbronn.

Mittwoch, 17.3.2021

14:30 Uhr - Notbremse im Main-Tauber-Kreis: Verschärfung der Corona-Beschränkungen möglich

Im Main-Tauber-Kreis müssen möglicherweise demnächst die Corona-Beschränkungen wieder verschärft werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Main-Tauber-Kreis liegt derzeit bei über 90. Laut Landratsamt wurden heute 56 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion bestätigt. Das dynamische Infektionsgeschehen könnte dazu führen, dass in den nächsten Tagen die sogenannte "Notbremse" gezogen werden müsse, heißt es in einer Mitteilung. Konkret bedeutet dies erweiterte Kontaktbeschränkungen. Außerdem darf der Einzelhandel kein "Click & Meet" mehr anbieten, sondern wieder nur Abhol- und Lieferdienste.

14 Uhr - Ab Mittwoch: Schnelltest-Stationen in Heilbronn

In Heilbronn gehen ab Mittwoch mehrere Corona-Schnelltest-Stationen an den Start. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger kostenfrei testen lassen. Eine Station gibt es in der Neckarhalle in Neckargartach, eine weitere in Horkheim in der ehemaligen Landmaschinenfabrik, außerdem im Alten Rathaus in Heilbronn-Böckingen. Am kommenden Samstag nimmt die Schnellteststelle auf der Theresienwiese ihre Arbeit auf. Dort kann man sich allerdings immer nur samstags testen lassen. Am Montag kommt dann noch die Teststation in der ehemaligen Apotheke im Wollhaus dazu. Die Terminvergabe wird unterschiedlich geregelt, zum Teil ist ein Corona-Test auch ohne vorherige Terminvergabe möglich.

6 Uhr - Inzidenzen in Heilbronn-Franken steigen weiter an

Die Inzidenzwerte in der Region Heilbronn-Franken steigen weiter deutlich an. Nach den aktuellen Zahlen des Landesgesundheitsamtes ist der Landkreis Schwäbisch Hall weiterhin der mit Abstand größte Corona-Hotspot im Land. Die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner liegt demnach bei 251,6 - über 40 mehr als am Vortag. Auch in den Kreisen Heilbronn mit 86,8 (+7,5), Hohenlohe mit 109,2 (+4), Main-Tauber mit 94,4 (+10,5) stiegen die Zahlen weiter. Lediglich in der Stadt Heilbronn ging die Sieben-Tage Inzidenz leicht zurück - von 62,4 auf 60,8.

Die Stadt Künzelsau im Kochertal SWR

Dienstag, 16.3.2021

13:45 Uhr - Künzelsauer Stadtmuseum wieder zu

Wegen einer zu hohen Corona-Inzidenz müssen die Museen im Hohenlohekreis und somit auch das Künzelsauer Stadtmuseum ab Dienstag wieder schließen. Auch ein Termin mit vorheriger Anmeldung ist aktuell nicht mehr möglich. Die Stadtbücherei Künzelsau darf mit vorheriger Terminbuchung geöffnet bleiben.

12 Uhr - Corona-Fälle im ganzen Hohenlohekreis ausgebreitet

Im Hohenlohekreis sind seit Dienstag wieder verschärfte Corona-Regelungen in Kraft getreten. Landrat Matthias Neth spricht von einem diffusen Infektionsgeschehen. In den letzten Tagen, vor allem Ende letzter Woche, habe es noch einmal einen deutlichen Anstieg der Zahlen gegeben. Es gebe eine Ausbreitung im ganzen Kreis, bei dem etwa ein Drittel der Fälle nicht mehr nachvollziehbar seien. Es sei nicht mehr ein einziger Ausbruchsgeschehenspunkt, sondern eine wirklich diffuse Lage. Deshalb seien die Maßnahmen notwendig, da die Öffnungen schon dazu geführt haben, dass das Geschehen sehr viel dynamischer geworden sei, so Neth weiter.

11 Uhr - Corona-Regeln wieder verschärft

Im Hohenlohekreis sind seit Dienstag wieder verschärfte Corona-Regelungen in Kraft getreten. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt dort weiter über 100. Unter anderem gelten erweiterte Kontaktbeschränkungen und der Einzelhandel muss komplett schließen. Er darf auch nicht für Kunden mit Terminvereinbarung öffnen. Das Landratsamt weist aber darauf hin, dass es keine nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gibt. Auch in dem Stadt- und Landkreis Heilbronn werden wegen Inzidenzen über 50 Lockerungen zurückgenommen. Im Landkreis Heilbronn sind die Geschäfte seit Dienstag nicht mehr regulär geöffnet. Kunden müssen Termine vereinbaren. Im Stadtkreis Heilbronn gilt dies ab Mittwoch.

6:00 Uhr - Hohe Inzidenzwerte im Vergleich zur Vorwoche

Die Sieben-Tage-Inzidenzen bei den Corona-Fällen haben sich in Heilbronn-Franken im Vergleich zum Vortag in fast allen Kreisen kaum verändert. Der Kreis Schwäbisch Hall hat weiter den höchsten Wert aller Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg. Die Inzidenz sank dort aber laut Landesgesundheitsamt von 217 auf knapp 209. Im Vergleich zur Vorwoche sind die Inzidenzwerte aber überall deutlich gestiegen. In Heilbronn hat sich die Zahl sogar verdoppelt. Lag der Wert in der Stadt vergangene Woche noch bei 31, liegt er nun bei 62,4. Einen ähnlichen Sprung hat der Landkreis Heilbronn gemacht. Dort liegt die Inzidenz zurzeit bei 79,3 - vor einer Woche lag sie bei 44,7. Im Main-Tauber-Kreis ist die Inzidenz von 70,2 auf 83,8 gestiegen. Der Hohenlohekreis verzeichnet einen Wert von 105,6 und dieser lag vor einer Woche bei 90,5. Als landesweiter Spitzenreiter ist der Landkreis Schwäbisch Hall von 172,3 auf aktuell 208,9 angestiegen.