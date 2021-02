Auch die Region Heilbronn-Franken ist stark betroffen von der Coronavirus-Pandemie. Neue Entwicklungen und wie die Menschen in der Region mit der Situation umgehen, erfahren Sie im Corona-Blog des SWR Studios Heilbronn.

Montag, 1.2.2021

10:15 Uhr - Impfzentrum Rot am See zieht positive Zwischenbilanz

Das zentrale Impfzentrum Rot am See zieht nach fünf Wochen Impfbetrieb eine positive Zwischenbilanz. Derzeit impfe man 800 bis 900 Menschen, stationär und mobil, sagte Organisator David Schneider dem SWR. Wäre genug Impfstoff vorhanden könnten es zwar doppelt so viel sein, dennoch sei man zufrieden, so Schneider: Die Abläufe seien eingespielt, das Personal habe sich eingelernt "Wir bekommen Kuchenspenden von den Impflingen, weil sie zufrieden sind mit dem Ablauf. Wir bekommen Briefe ins Impfzentrum selber. Und das motiviert natürlich auch die Mannschaft." Die Inzidenz-Werte in Heilbronn-Franken sind über das Wochenende wieder leicht angestiegen.

9:50 Uhr - Tourismus-Programm trotz Corona

Die Heilbronn Marketing plant trotz Corona-Pandemie ein Programm für Besucher der Stadt. Ähnlich wie im vergangenen Jahr sei man dabei ab April zeitlich und örtlich flexibel, so HMG-Chef Steffen Schoch: "Urlaub in Heilbronnien", laute das Motto für das Frühjahr und den Sommer 2021. Am Neckar plane man wieder viele kleinere Aktionen, die auf die touristische Qualität der Stadt hinweisen sollen. So könnten zum Beispiel Weinflöße auf dem Neckar unterwegs sein und dort Weinproben gestalten. Zielgruppe seien Menschen in einem Radius von rund 100 Kilometern um Heilbronn.

Sonntag, 31.1.2021

11:46 Uhr - Heilbronn weiter mit der landesweit höchsten Inzidenz

Die Stadt Heilbronn hat weiter die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Land. Laut Landesgesundheitsamt liegt der Wert bei 179,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Das ist im Vergleich zu gestern ein Anstieg um gut zehn Fälle. Der Hohenlohekreis liegt mit einem Wert von 32 wieder knapp über der 30er-Marke, was einen leichten Anstieg bedeutet. In den Landkreisen Schwäbisch Hall mit 79,3 (± 0), Heilbronn mit 77,8 (+2) und Main-Tauber mit 69,5 (-3) sind die Inzidenzzahlen stabil.