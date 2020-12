Auch die Region Heilbronn-Franken ist stark betroffen von der Coronavirus-Pandemie. Neue Entwicklungen und wie die Menschen in der Region mit der Situation umgehen, erfahren Sie im Corona-Blog des SWR Studios Heilbronn.

Freitag, 4.12.2020

17:30 Uhr - Heilbronn wieder über Inzidenz-Marke von 200

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in der Stadt Heilbronn wieder gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt laut Landesgesundheitsamt aktuell 214. Nach dem neuen Corona-Erlass der Landesregierung werden in Kommunen oder Kreisen, die drei Tage in Folge den Wert von 200 überschreiten, deutliche Einschränkungen wirksam. Dazu zählt zum Beispiel eine nächtliche Ausgangssperre. Auch Friseurbetriebe und Sonnenstudios müssten dann schließen.

12:20 Uhr - Corona-Erkrankungen im Umfeld des Schlachthofs

Am Schlachthof Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sind nach SWR-Informationen sechs Mitarbeiter am Coronavirus erkrankt. Reiserückkehrer aus dem Ausland sollen das Virus in Unterkünfte eingeschleppt und Mitbewohner angesteckt haben. Das Gesundheitsamt des Kreises bestätigten die Erkrankungen. Die Betroffenen seien isoliert worden.

11:00 Uhr - Fraktionen diskutieren über nächtliche Ausgangssperre in Heilbronn

In Heilbronn wird über eine mögliche nächtliche Ausgangsperre wegen Corona diskutiert. Laut aktuellen Zahlen liegt Heilbronn knapp unter dem Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 200. Damit ist Heilbronn zumindest aktuell kein Corona-Hotspot mehr. Die Fraktionen im Heilbronner Gemeinderat sind sich ohnehin nicht ganz einig, ob eine nächtliche Ausgangssperre etwas bringen würde: FDP-Chef Nico Weinmann ist überzeugt, die Stadt könnte das, ähnlich wie Mannheim, selbst entscheiden - ohne Erlass vom Land. Dafür sprächen die sinkenden Inzidenzwerte in Heilbronn. Susanne Bay von den Grünen wiederum befürwortet die mögliche Sperre, allein schon als deutliches Zeichen für die Menschen: Es sei ernst. Rainer Hinderer von der SPD sagt, die Stadt Heilbronn mache das ganz gut, das Management des Landes sei eine Katastrophe. Zu lange müssten Kommunen und Kreise auf Entscheidungen warten. Der Vorsitzende der Fraktion Freie Wählervereinigung im Heilbronner Gemeinderat, Herbert Burkhardt, ist etwas zurückhaltender. Er werde sich an Folgendes halten: Abwarten was das Land sagt und diese Entscheidung mittragen. Die möglichen Maßnahmen, um die Corona-Pandemie in Heilbronn einzudämmen, sind zwar umstritten. Einig sind sich alle Fraktion in einem Punkt: Die Heilbronner machen das gut, auch wenn es schwierig ist. Das gemeinsame Ziel sei, die Pandemie in den Griff zu bekommen.

6:10 Uhr - Heilbronn knapp unter der Hotspot-Marke

Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 197,5 ist Heilbronn am Donnerstagabend knapp unter die Hot-Spot Marke gesunken. Wie andere Kreise und Städte im Land auch, wartet die Stadt auf Einzelheiten zu einer möglichen nächtlichen Ausgangssperre, sagte eine Stadtsprecherin. Als Corona-Hotspot gelten Kreise mit einer Inzidenz von mindestens 200 Infizierten pro 100.000 Einwohner. Den zweithöchsten Wert in Heilbronn-Franken erreichte am Donnerstagabend der Main-Tauber-Kreis mit einer Inzidenz von 140,5. Der Hohenlohekreis rutscht mit 84,3 auf den zweitniedrigsten Wert im Land.

Schlachthof Crailsheim SWR Mathias Grimm

Donnerstag, 3.12.2020

16:50 Uhr - Falken-Spiel fällt Corona zum Opfer

Die Heilbronner Falken haben ihr für Freitag geplantes Eishockey-Spiel gegen die Dresdner Eislöwen wegen Corona abgesagt. Nach eigenen Angaben erwarten sie eine Quarantänemaßnahme, nachdem es einen positiven Test gab. Am 19. Januar soll das Spiel nachgeholt werden.

16:40 Uhr - Heilbronn hält sich mit Ausgangssperre zurück

Die Stadt Heilbronn hält sich mit der Verhängung einer nächtlichen Ausgangssperre noch zurück. Zwar hat die Landesregierung eine solche Ausgangssperre für Corona-Hotspots am Mittag angekündigt. Doch noch liege der Erlass nicht vor, sagte Stadtsprecherin Suse Bucher-Pinell dem SWR. Als Corona-Hotspots werden Kreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Infizierten pro 100.000 Einwohnern bezeichnet. Nach Angaben der Corona-Lenkungsgruppe soll in den Hotspots eine Ausgangssperre in der Nacht gelten, Ausnahmen seien Arbeitsgründe oder medizinische Notfälle.

16:30 Uhr - Standortwechsel für Heilbronner Impfzentrum

In Heilbronn wird das Kreisimpfzentrum ab Mitte Januar in der Stauwehrhalle im Stadtteil Horkheim eingerichtet. In der ersten Veröffentlichung des Landessozialministeriums am Mittwoch wurde hingegen die Messehalle Redblue angekündigt. Laut Ministerium sei erst spät bekannt geworden, dass die Messehalle vereinzelt für Veranstaltungen gebucht ist. Deshalb habe man kurzfristig in Abstimmung mit der Stadt den Standort ändern müssen. In dem Impfzentrum sollen ab Mitte Januar täglich rund 800 Menschen geimpft werden. Die Heilbronner Feuerwehr übernimmt die technische Ausstattung und Organisation in der Stauwehrhalle. Gesucht werden Menschen mit einer medizinischen Ausbildung, um vor Ort die Impfungen durchführen zu können.

11:50 Uhr - Maskenpflicht in Wertheimer Fußgängerzone

In der Fußgängerzone Wertheim (Main-Tauber-Kreis) gilt ab sofort eine allgemeine Maskenpflicht. Die Stadtverwaltung beruft sich auf die Corona-Verordnung des Landes. In stark frequentierten Fußgängerbereichen wie Einkaufsstraßen oder Fußgängerzonen sollen Passanten Mund-Nasen-Bedeckungen tragen – wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. In Wertheim gilt die Maskenpflicht jetzt immer. Darauf weisen Schilder hin. Man setze Landesrecht um, heißt es in einer Mitteilung. Weiter steigende Infektionszahlen machten das nötig. Gerade auch im Hinblick auf den bevorstehenden "Wertheimer Winterzauber", heißt es weiter, der zeitweise zu einem erhöhten Besucheraufkommen führen könnte. Die Maskenpflicht soll mindestens den Dezember über bestehen. Das werde kontrolliert, bestätigte eine Sprecherin.

11:30 Uhr - Verlängerter Teil-Lockdown überrascht Gastronomen

Die Ankündigung von Bund und Ländern, die Corona-Beschränkungen bis zum 10. Januar zu verlängern, sorgt auch in Heilbronn-Franken für Überraschung – vor allem bei Gastronomen. Damit habe wohl niemand gerechnet, sagte der Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Main-Tauber, Frank Bundschu dem SWR: "Wir sind froh, dass wir Gewissheit haben, vor allem auch die Gäste, dass es kein Essen im Restaurant gibt." Im Januar gehe es aber weiter, meint der Hotelier aus Bad Mergentheim. Masken und Sitzabstände blieben mit Sicherheit, so Bundschu, der Januar sei aber ohnehin meist ein schwacher Monat: "Ich glaube, den kann man auch unter Corona-Bedingungen hinnehmen."

5:45 Uhr - Inzidenz in Heilbronn bleibt über 200

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Stadtkreis Heilbronn liegt weiter über 200. Laut Landesgesundheitsamt ist der Wert leicht gefallen auf 202 Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. In der gesamten Region Heilbronn-Franken wurden den Angaben zufolge gestern 226 neue Corona-Infektionen gemeldet.

Mittwoch, 2.12.2020

16:45 Uhr - Politiker beklagen fehlende Hotspot-Regelungen

Für Corona-Hotspots wie die Stadt Heilbronn fehlt weiterhin eine genaue Regelung. Die schwarz-grüne Landesregierung berät nach wie vor über Ausgangsbeschränkungen, erweiterte Maskenpflicht und Wechselunterricht an Schulen. Die Opposition kritisiert, dass die Einigung so lange dauert. Weder die SPD noch die FDP in Heilbronn haben Verständnis dafür, dass noch keine Strategie auf dem Tisch liegt. Nico Weinmann, der Heilbronner FDP-Landtagsabgeordnete, beispielsweise unterstützt viele der bisher gemachten Vorschläge, wie eine erweiterte Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Und er plädiert dafür, die bisherigen AHA-Regeln konsequenter durchzusetzen. Auch Rainer Hinderer, der Heilbronner Landtagsabgeordnete der SPD, setzt auf die Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Schließungen von Friseuren oder Sonnenstudios, wie von Sozialmininister Manfred Lucha (Grüne) vorgeschlagen, würden dagegen nur zu einem "Verdrängungseffekt" führen, die Leute würden dafür dann einfach in die Nachbarstädte gehen.

16:05 Uhr - Immer mehr Einrichtungen im Main-Tauber-Kreis unter Quarantäne

Im Main-Tauber-Kreis steigen die Corona-Fallzahlen weiter deutlich an. Neben dem Pflegeheim in Boxberg steht jetzt auch ein Seniorenzentrum in Grünsfeld unter Quarantäne, ebenso drei Klassen des Lernhauses Ahorn. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg nach Mitteilung des Landratsamtes auf 151,8. Durch anlassbezogene Flächentestungen in Einrichtungen wird versucht, Infektionsketten früh zu erkennen und zu durchbrechen.

15:45 Uhr - Mittlerweile drei Kliniken in Bad Rappenau unter Quarantäne

In der Kurstadt Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) stehen mittlerweile drei Kliniken unter Quarantäne, darunter die Stimmheilklinik und die Salinenklinik. Wie die Kur- und Klinikverwaltung mitteilt, seien über 30 Patienten und Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Die betroffenen Patienten sind in ihren Zimmern isoliert, die Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne. Derzeit sei noch völlig unklar, wie das Virus trotz der hohen Hygienestandards in die Kliniken gelangen konnte.

14:30 Uhr - Standorte für Kreisimpfzentren stehen fest

Das sind die Standorte der Kreisimpfzentren in Heilbronn-Franken: Tiefenbachhalle in Ilsfeld (Kreis Heilbronn), Hohenlohe-Sporthalle in Öhringen (Hohenlohekreis), Berufliches Schulzentrum in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) und die Halle in Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall). Das gab das Land am Mittwoch bekannt. In Heilbronn soll das Kreisimpfzentrum laut Sozialministerium nicht wie zuvor angekündigt in der Messehalle Redblue untergebracht werden, sondern in der Stauwehrhalle im Stadtteil Horkheim. Es sei geplant, dass die Kreisimpfzentren ihre Arbeit zum 15. Januar 2021 aufnehmen sollen.

12:30 Uhr - Zwei Kliniken in Bad Rappenau unter Quarantäne

In der Kurstadt Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) sind zwei Kliniken unter Quarantäne gestellt worden. Dort waren offenbar bereits in der vergangenen Woche mehrere Patienten des Stimmheilzentrums positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Klinikleitung informierte auch über fünf positive Tests in der Bad Rappenauer Salinenklinik. Deshalb sind beide Häuser jetzt unter Quarantäne. Sie betrifft alle Patienten, gleich ob positiv oder negativ getestet, ebenso die Mitarbeiter des Hauses mit über 200 Betten. Die Patienten dürfen die Zimmer nicht verlassen. Mahlzeiten müssen auf dem Zimmer eingenommen werden. Es gibt keine Therapien und zweimal täglich Kontrollen, bei denen auch Fieber gemessen wird. Das Kreisgesundheitsamt will so sicherstellen, dass es keine weiteren Ansteckungen gibt und ist dabei, die Lage zu klären. Auch Tests sind bereits angeordnet und laufen.

7:10 Uhr - Über 180 neue Corona-Fälle in Heilbronn-Franken

In Heilbronn-Franken sind laut Landesgesundheitsamt 183 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Den stärksten Anstieg in der Region bei der Sieben-Tage-Inzidenz gab es im Main-Tauber-Kreis. Dort liegt der Wert bei 152, ein Plus von 20. In einem Kindergarten in Wertheim mussten nach Infektionsfällen 26 Kinder und vier Erzieher in Quarantäne, so das Landratsamt. Der Stadtkreis Heilbronn hat weiter die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Heilbronn-Franken, sie liegt bei 210 Fällen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Der Wert ist leicht gestiegen ebenso wie im Kreis Schwäbisch Hall. In den Landkreisen Hohenlohe und Heilbronn dagegen ist die Inzidenz leicht gesunken.

picture alliance/dpa - Sebastian Gollnow

Dienstag, 1.12.2020

16:50 Uhr - Heilbronner Gesamtelternbeirat kritisiert Corona-Schulbeschlüsse

Die neuen Vorgaben zum Schulunterricht kurz vor Weihnachten stoßen bei Lehrer- und Elternverbänden auf wenig Gegenliebe. Am 21. und 22. Dezember soll nach dem Willen der Landesregierung für die Klassen eins bis sieben regulärer Unterricht stattfinden, aber keine Präsenzpflicht. Ab Klasse acht soll es nur Fernunterricht geben. Der Vorsitzende des Heilbronner Gesamtelternbeirats Christoph Eberlein kann das Vorgehen der Landesregierung nicht nachvollziehen.

9:20 Uhr - 116 neue Corona-Fälle – sieben weitere Tote

In Heilbronn-Franken sind laut Landesgesundheitsamt 116 neue Corona-Infektionen gemeldet worden - 81 davon im Kreis Heilbronn. Außerdem gab es sieben Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. In den Landkreisen Heilbronn, Main-Tauber, Hohenlohe und Schwäbisch Hall wurde jeweils ein neuer Todesfall gemeldet, in der Stadt Heilbronn drei. In Heilbronn liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 203. Das ist der sechsthöchste Wert in Baden-Württemberg.