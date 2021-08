Nach Partys in Pfedelbach und Öhringen im Hohenlohekreis gibt es jetzt zahlreiche Coronafälle. Das Landratsamt hat große Probleme mit der Verfolgung der Kontakte.

Landrat Matthias Neth (CDU) geht bislang von 20 Coronafällen aus, die mit den Partys in Verbindung stehen. Man erwarte allerdings noch viele weitere Fälle. In der Nacht vom 17. auf den 18. Juli sei in einem Club in Pfedelbach und in einer Shisha-Lounge in Öhringen gefeiert worden.

Kontaktdaten teilweise falsch oder unvollständig

Bei dem Club in Pfedelbach gebe es etwa 170 brauchbare Kontaktdatensätze, so das Landratsamt. Es gebe aber auch eine große Anzahl an Personen, vermutlich zwischen 50 und 60, die keine Kontaktdaten hinterlassen hätten. Und man habe es teilweise auch mit unvollständigen oder falschen Angaben zu tun.

Bei der Shisha-Lounge in Öhringen konnten rund 40 Kontakte erfasst werden. Leider sei aber auch dort die Datenerfassung nicht vollständig möglich gewesen, heißt es.

"Wenn es so weiter geht, werden wir Richtung Wochenende im Hohenlohekreis die nächste Inzidenzschwelle reißen. Das bedeutet wieder für die gesamte Bevölkerung Einschränkungen. (...) Die Menschen wollen wieder feiern und zusammen sein, aber dann bitte nach den Regeln."

Zuletzt lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Hohenlohekreis bei 32. Die beiden Corona-Ausbrüche führt das Landratsamt möglicherweise auf Reiserückkehrer zurück, die offenbar zuvor in Russland waren. Die Behörden gehen von der ansteckenderen Delta-Variante des Corona-Virus aus, hier gebe es aber noch keine Bestätigung.