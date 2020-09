Knapp 950 Menschen haben einen Corona-Antikörpertest in den SLK-Kliniken am Gesundbrunnen in Heilbronn machen lassen. Für knapp 30 Euro konnte sich jeder Interessierte testen lassen. Die Testnachfrage war zuletzt deutlich geringer, weshalb das Angebot am vergangenen Samstag beendet wurde, teilte ein Kliniksprecher mit.