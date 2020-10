per Mail teilen

Die Corona-Abstrichstelle auf der Heilbronner Theresienwiese hat ab Montag länger geöffnet. Grund ist ein erhöhter Bedarf an Tests seit vergangener Woche.

Die Kapazität der Corona-Abstrichstelle auf der Heilbronner Theresienwiese war vergangene Woche erschöpft, weil nach Corona-Infektionen neun Schulklassen in Quarantäne mussten. Im Stadtgebiet sind zwei Schulen betroffen, somit über 200 Kontaktpersonen, hieß es vergangene Woche beim Gesundheitsamt.

Abstrichstelle in Heilbronn auf der Theresienwiese (Archivbild) SWR

Test-Termine über das städtische Gesundheitsamt

Deshalb wird die Teststelle ab Montag zusätzlich am Vormittag von 8 bis 12 Uhr geöffnet, der Nachmittag von 14 bis 18 Uhr bleibt. Die Termine vergibt das städtische Gesundheitsamt weiterhin über eine Hotline. Immerhin gebe es keinen Engpass in den Laboren, heißt es beim Heilbronner Gesundheitsamt. Die Ergebnisse lägen meist am nächsten Tag vor.

Corona-Tests an der Abstrichstelle (Archivbild) SWR

Im Stadtkreis Heilbronn liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 26,9 berichtet am Wochenende das Landesgesundheitsamt. Die Corona-Vorwarnstufe beginnt ab 35 Fällen pro 100.000 Einwohner. Ab 50 Fällen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner drohen weitere Einschränkungen bis hin zum Shutdown.