Corona-Inzidenzen in allen Kreisen gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Coronavirus ist in Heilbronn-Franken in allen Stadt- und Landkreisen im Vergleich zum Vortag gesunken. Am niedrigsten ist der Wert derzeit in der Stadt Heilbronn mit 1.114. Am Vortag hatte er noch 1.345 betragen. Die höchste Inzidenz in Heilbronn-Franken hat aktuell der Kreis Heilbronn mit 1.537. Dort lag der Wert am Vortag bei 1.590. Bis auf die Stadt Heilbronn liegen alle Kreise in der Region über dem Landesdurchschnitt, dieser liegt derzeit bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1.278.