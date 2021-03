Das Unternehmen Continental investiert rund 14 Millionen Euro an seinem Standort in Weißbach (Hohenlohekreis). Zwölf Millionen Euro fließen in eine weitere Anlage zur Folienherstellung und zwei Millionen Euro in eine zusätzliche Abluftreinigungsanlage, teilte Continental mit. Am Standort Weißbach arbeiten rund 1.000 Menschen, der Umsatz ist 2020 trotz Pandemie leicht gestiegen.