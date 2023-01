Weinsberg nimmt Flüchtlinge in Containern auf

per Mail teilen

Die Stadt Weinsberg nimmt ab Donnerstag Geflüchtete aus Syrien und dem Irak auf. Da es zu wenig Wohnungen gibt, wurden jetzt Container für knapp eine Million Euro bereitgestellt.

In Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist die neue Containerunterkunft für Geflüchtete bezugsbereit. Am Donnerstag werden die ersten Bewohner erwartet, sagte der Kämmerer und Organisator der Stadt Weinsberg, Claus Ehmann. Die Containerlösung sei eine schnelle Lösung, die man zeitnah umsetzen musste. Für die Geflüchteten sucht die Stadt nun Ehrenamtliche, die ihnen den Einstieg in Weinsberg erleichtern sollen.

"Man musste die Fundamente bereitstellen und man musste die Container bestellen. Insgesamt waren knapp eine Million Euro für die 48 Plätze aufzuwenden."

Ehrenamtliche Helfer gesucht

"Wir suchen Betreuung und Helfer, die ihnen auch einfach hier die Hand reichen", erklärt Claus Ehmann. Das sei neben einem Dach über dem Kopf ebenso wichtig. Die Ehrenamtlichen sollen den Geflüchteten den Einstieg in Weinsberg erleichtern, sagte er.