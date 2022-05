Comic-Woche in Stadtbibliothek startet

per Mail teilen

Die Stadtbibliothek Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) veranstaltet seit Dienstag eine Comic-Woche. Angeboten werden Mitmachaktionen und Workshops für Kinder und Jugendliche. Gleichzeitig präsentiert die Bibliothek ihr Angebot im Bereich Comic, so die stellvertretende Leiterin Denise Amann. Sie haben nicht nur lustige, abenteuerliche oder einfache Comics, sondern auch tiefgründige und ernste Titel, zum Beispiel zu gesellschaftlichen und geschichtlichen Themen. Ganz beliebt seien nach wie vor die Klassiker, die man als Kinder schon gelesen habe, so Amann. Aktuell werden gerade ganz viele Kinderbuch-Reihen als Comics neu herausgebracht, wie zum Beispiel "Die fünf Freunde". Auch schon eine ältere Reihe bei den Büchern, aber jetzt wieder neu aufgelegt bei den Comics, die dann auch wieder das Interesse der Kinder wecken, diese Sachen zu lesen, so Amann weiter.