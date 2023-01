Auf der CMT den Urlaub rund um Heilbronn planen

Das Taubertal, Heilbronn, Schwäbisch Hall und Hohenlohe zeigen auf der CMT Besonderheiten wie Weinradeln und ausgefallene Übernachtungsorte.

Am Samstag beginnt in Stuttgart wieder die Touristikmesse CMT. Dort gibt es auch mehrere Stände, die für Ausflüge und Urlaub in der Region Heilbronn-Franken werben.

Ideen für den Urlaub

Urlaub in Hohenlohe heißt zum Beispiel in Crailsheim in einem Turm zu übernachten oder in Schwäbisch Hall Shakespeare im Globe Theater zu verfolgen. Am Stand des Vereins Touristikgemeinschaft Hohenlohe werben dann thematisch sortiert die verschiedenen Akteure aus dem Hohenlohekreis und dem Kreis Schwäbisch Hall gemeinsam in Halle 6 Stand 6F71.

"Das liebliche Taubertal" wirbt auf der Touristikmesse unter anderem mit den neuen Campingstellplätzen und Wander- und Radwegen (Halle 6 an Stand 6F37). Und das "Heilbronner Land" will Urlauber fürs Fluss- oder Weinradeln gewinnen (Halle 6 Stand 6E80). Darüber hinaus sind noch einige weitere lokale Veranstalter aus der Region vor Ort.

Nach zwei Jahren Messeausfall wegen der Pandemie wird die CMT eine wichtige Werbeplattform für die Region sein, um diejenigen zu erreichen, die auch 2023 Lust auf Urlaub in Heilbronn-Franken haben.