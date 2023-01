Heilbronner CMT-Bilanz fällt positiv aus

Mit der beachtlichen Zahl von 265.000 Besuchern ist die Reisemesse CMT am Sonntag in Stuttgart zu Ende gegangen. Auch die Heilbronn Marketing GmbH gibt sich zufrieden.

"Die Menschen sind hungrig auf Urlaub und auch auf Kurzurlaub", so könnte man das Fazit vieler Aussteller aus der Region Heilbronn-Franken zusammenfassen. Auch die ehemalige Bundesgartenschaustadt Heilbronn könne von dieser Urlaubslust profitieren, teilte Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG), zum Abschluss der CMT mit. Es sei ein erfolgreicher Auftakt in das touristische Jahr gewesen. Denn die Gespräche am Stand in Messehalle sechs hätten gezeigt: Heilbronn stehe bei vielen Reiselustigen als Urlaubsziel im Jahr 2023 auf der Liste.

Radfahren hoch im Kurs

Radfahren sei nach wie vor eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen, sagte Louisa Mahrenholz von der Touristikgemeinschaft Heilbronner Land. Gerade die Fernradwege würden immens nachgefragt, insbesondere der Kocher-Jagst-Radweg, der Neckartal-Radweg und jetzt neu seit 2022 der Württemberger Weinradweg.

"Nach den Corona-Jahren waren wir ein bisschen unsicher, wie es laufen würde. Aber wir sind auf jeden Fall sehr gut besucht gewesen und auch positiv gestimmt für die Zukunft, dass wir gerade als Tagesreiseregion auch wieder Aufschwung bekommen."

Auch der Stand der experimenta auf der CMT 2023 in Stuttgart kam bei Jung und Alt gut an. SWR Ulrike Schirmer

Viele Menschen drängen sich an den CMT-Ständen der Region

Auch am letzten Tag der CMT war der Besucheransturm an den Ständen der Region groß. Vor allem auch am erstmals gemeinsamen Stand der Tourismusregionen Hohenlohe und Schwäbisch Hall drängten sich die Menschen. Ebenso sah es am Stand der Heilbronner experimenta aus: Erwachsene und Kinder gleichermaßen wollten sich informieren, aber auch spielen und sich ausprobieren.