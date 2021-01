Ware bestellen und vor Ort beim Händler abholen ist ab Montag in Baden-Württemberg im Handel wieder erlaubt. Die Erwartungen in Heilbronn-Franken an "Click & Collect" sind sehr unterschiedlich.

Auch Händler in Heilbronn-Franken dürfen jetzt wieder "Click-and-Collect" anbieten: Kunden können Artikel über das Internet bestellen und dann im Geschäft abholen. Dazu sagte die Heilbronner Einzelhändlerin Eva Schnepf: "Man müsste das natürlich jetzt bewerben. Bei uns steht seit dem zweiten Lockdown das Telefon nicht mehr still. Ich glaube, für die anderen ist es mehr oder weniger ein Tropfen auf den heißen Stein." "Die Kunden wissen gar nicht mehr was sie jetzt dürfen und was nicht." Eva Schnepf, Einzelhändlerin in Heilbronn Kaum Kunden in der Innenstadt Eva Schnepf betreibt in Heilbronn einen Fachhandel für Bürobedarf. Eigentlich ist der Jahresauftakt bei ihr immer eine umsatzstarke Phase. Der Laden ist seit 4. Januar offen, doch es sind kaum Kunden in der Innenstadt - sie sind verunsichert. Diese Verunsicherung der Kunden bestätigt auch Daniel Schott. Er ist Geschäftsführer eines Möbelhauses in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis). Da Möbel meist eine relativ lange Lieferzeit haben, arbeiten er und seine 60 Mitarbeiter zurzeit Bestellungen ab. "Die Leute hatten im vergangenen Jahr mehr Zeit zu Hause, waren nicht im Urlaub und haben mehr in die Wohnung investiert. So sind unsere Auftragsbücher noch voll." Daniel Schott, Möbelhaus-Chef Schott ist Mitbegründer der Internetplattform main-tauber-shopping.de. Dort sind viele Händler aus der Region aktiv, die momentan nur ausliefern dürfen. Für sie aber auch das Möbelhaus, sei die "Click-and-Collect"-Entscheidung der Landesregierung eine gute Nachricht. "Die Click & Collect-Erlaubnis kommt zu spät" Der Gastronom Christian Rieger ist einer der beiden Vorsitzenden des Vereins Schwäbisch Hall aktiv. Click & Collect, sagt er, das hätten die Haller Einzelhändler früher gebraucht. Gerade im Weihnachtsgeschäft wäre das so wichtig gewesen. Ob die Erlaubnis jetzt im Januar noch etwas bringt, sieht er skeptisch. Wir werden gemeinsam das Beste draus machen, so Rieger.



Die Händler in Schwäbisch Hall hätten mit Unverständnis auf die unterschiedlichen Regelungen bei Handel und Gastronomie reagiert. Warum sei in der Gastronomie das Abholen weiter möglich geblieben, beim Handel aber nicht.



Die Situation bleibt bei vielen angespannt, vor allem, weil keiner so genau weiß, wie lange sie noch anhält.