Nach zwei Jahren Pause startet in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) am Mittwochabend um 18 Uhr wieder die City-Tour. Dabei bieten Crailsheimer Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe Einblicke in ihre Abläufe. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten sich Interessierte beim Stadtmarketingverein anmelden.