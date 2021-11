per Mail teilen

Die Christbaum-Sammlungen in Heilbronn und einigen Stadtteilen sind am Samstag gut angelaufen. Im Einsatz waren verschiedene Vereine und die Pfadfinder.

Gesammelt wurde in der Innenstadt sowie in den Stadtteilen Klingenberg, Sontheim und Frankenbach. Dazu sollten die Bäume abgeschmückt und gut sichtbar am Straßenrand liegen.

Sammeln für den guten Zweck

Im Einsatz waren unter anderem die Royal Rangers, die von dem gesammelten Geld neue Zeltplanen für ein Pfadfinder-Zeltlager kaufen wollen. Für die Christbaum-Sammlung habe man ein Corona-Konzept entwickelt, so Andreas Jetter von den Royal Rangers.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Sammlung der Weihnachtsbäume in den Stadteilen Biberach und Neckargartach auf Freitag nächster Woche verschoben.