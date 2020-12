Ausgediente Christbäume dürfen diesmal nicht durch Vereine oder Jugendgruppen an der Haustür abgeholt werden. Darauf weist das Landratsamt Heilbronn hin. Unter der geltenden Corona-Verordnung seien Vereins-Sammlungen nicht durchführbar, informierte der Landkreistag die Landratsämter in einem Schreiben. Das Umweltministerium sehe derartige Sammlungen als nicht unbedingt notwendig an. Damit sollten sie auch nicht stattfinden. Wie das Landratsamt Heilbronn mitteilt, könnten die Christbäume stattdessen zu den Häckselplätzen gebracht werden. Die Stadt Heilbronn schließt sich dem nicht an und hat Vereins-Sammlungen für den 9. Januar angekündigt.