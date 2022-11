Chinesischer Markt: Wichtig für regionale Wirtschaft

per Mail teilen

Der chinesische Markt spielt in der Region Heilbronn-Franken eine große Rolle. Auch für Unternehmer Hans-Jörg Vollert aus Weinsberg. Er rät, sich breit aufzustellen.

Der chinesische Markt sei für die exportorientierte Wirtschaft in der Region Heilbronn-Franken wichtig, sagte Hans-Jörg Vollert, Geschäftsführer von Vollert Anlagenbau und Bezirksvorstand von Südwestmetall Heilbronn/Region Franken dem SWR. Bei der Firma Vollert Anlagenbau mit Sitz in Weinsberg (Kreis Heilbronn) habe der chinesische Markt in Asien im letzten Jahrzehnt die weitaus größte Bedeutung gehabt.

Breite Aufstellung sinnvoll

Dass China momentan etwas "moderater" laufe, spüren laut Vollert alle Unternehmen der Region. Bei der aktuellen Weltlage sei es daher sinnvoll, sich breit aufzustellen und nicht alles auf ein Land wie etwa China, Indien oder die USA zu setzen. Für die nächsten zehn Jahre prophezeit Vollert international ein "turbulentes Fahrwasser".