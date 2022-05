Special Olympics: Chilenische Delegations zu Gast

Im Vorfeld zu den Special Olympics World Games werden vom 12. bis 15. Juni 2023 rund 60 chilenische Sportler und ihre Begleitpersonen in Heilbronn und Neckarsulm zu Gast sein, teilte die Stadt Heilbronn am Mittwoch mit. Die Sportler kommen nach Heilbronn und Neckarsulm (Kreis Heilbronn), um sich zum einen zu akklimatisieren und sich auf die Wettkämpfe vorzubereiten, zum anderen um die Region kennenzulernen. Es ist ein umfangreiches Programm für die Gäste geplant: ein Besuch in der experimenta, eine Schifffahrt auf dem Neckar oder einem Besuch im Deutschen Zweirad- und NSU-Museum. Natürlich sind auch Trainingszeiten eingeplant. Zusätzlich findet in der Heilbronner Innenstadt ein Sporttag statt, bei dem die regionalen Vereine ihre Sportarten vorstellen. In Neckarsulm ist ein Sportfest im Pichterich-Stadion vorgesehen, bei dem die örtlichen Vereine und Schulen mitwirken können. Die beiden Stadtoberhäupte Harry Mergel (SPD) und Steffen Hertwig (SPD) freuen sich darauf, bei dieser Gelegenheit Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu schaffen und den Inklusionsgedanken in den Vereinen und der Gesamtgesellschaft zu stärken, heißt es in einer Pressemeldung. Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung. Sie finden vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin statt.