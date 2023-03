ChatGPT: Was das KI Werkzeug für Studierende der DHBW bedeutet

Der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) zeigt an der Bad Mergentheimer DHBW, was ein Studium eigentlich ausmacht. Auch wenn es erstmal wirkt, als würden Aufgaben wie Essays überflüssig.

Programme mit Künstlicher Intelligenz (KI) wie ChatGPT können mittlerweile Hausarbeiten schreiben und Prüfungsaufgaben innerhalb von Minuten beantworten. Doch wie überlegen ist ChatGPT dem Menschen tatsächlich? Das hat sich Seon-Su Kim gefragt, Professor an der Dualen Hochschule (DHBW) Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Die Studierenden durften das Programm in der Vorlesung nutzen, um sich Antworten zuflüstern zu lassen und sollten dann außerdem ein Thema damit recherchieren, das sie danach wissenschaftlich präsentieren sollten.

"Dabei haben Sie bemerkt, dass ChatGPT nicht perfekt ist und durchaus auch mal Inhalte erfindet."

Das Fazit einiger Studierender: Am Ende war es mehr Arbeit herauszufinden, was stimmt und was nicht, als die Recherche selbst zu machen.

Auswendiglernen - nicht mehr nötig?

Doch die KI wird besser werden Fakten richtig wiederzugeben. Lohnt es sich dann überhaupt noch Informationen im Studium auswendig zu lernen, wenn der neue Teampartner ChatGPT mir die Infos sofort zuspielen kann?

Was ist ChatGPT? ChatGPT ist ein Chat-Bot, also eine Anwendung, die Künstliche Intelligenz verwendet, um sich mit Menschen in natürlicher Sprache zu unterhalten. Benutzer können Fragen stellen, auf welche das System in natürlicher Sprache antwortet. Bei ChatGPT ("Chatbot Generative Pre-trained Transformer") ist das besondere, dass der Chat-Bot aus der Unterhaltung lernt. Er kann zum Beispiel komplizierte Sachverhalte einfach erklären, Gedichte, Nachrichten oder kurze Texte schreiben. Dafür wurde ChatGPT mit Millionen von Texten aus dem Internet, aus sozialen Medien, Online-Foren, Zeitungsartikeln und Büchern trainiert. Mithilfe eines Filters soll die Ausgabe von falschen oder schädlichen Inhalten vermieden werden. ChatGPT wurde von OpenAI entwickelt, einem kalifornischen KI-Forschungsunternehmen.

Prof. Ulf Ehlers erforscht das Lernen der Zukunft an der DHBW. Für ihn sind drei Aspekte entscheidend, um der Maschine überlegen zu bleiben: Wissen, Erfahrung und Haltung. Nur mit Erfahrung könne man Wissen anwenden. Die Haltung ist wichtig, um überhaupt initiativ zu werden.

"[Wissen, Erfahrung und Haltung] - diese drei Komponenten sind wichtig, um erfolgreich handeln zu können."

Zeichnung von Studierenden, generiert mit dem auf KI basierenden Programm DALL-E. SWR

KI kann Menschen nicht die Einordnung von Fakten abnehmen

Dafür hat die DHBW sogenannte Assessment Labs erstellt, also Lernräume, in denen es vor allem um die Bewertung von Erfahrungen geht. Was läuft gut und was läuft schlecht? Das kann eine KI nicht beantworten, sondern hier müssen die Studierenden ihren eigenen Kompass finden. Und das ist etwas, was schon seit jeher Kernaufgabe eines Studiums ist, findet Campusleiter Seon-Su Kim aus Bad Mergentheim: