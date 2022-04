Alle Jahre wieder: Eier-Chaos bei den Produzenten in Heilbronn-Franken

Vor Ostern spielt der Eier-Markt verrückt, berichten die Produzenten aus Heilbronn-Franken. Während bei Bio-Eiern der Oster-Boom weniger zu spüren ist, greifen die Kunden gern zu günstigerer Ware.

Georg Heitlinger aus Eppingen-Rohrbach (Kreis Heilbronn) ist der Chef des Geflügelwirtschaftsverbandes im Land und selbst Eierproduzent. Er sagt, das Ostergeschäft sei wie jedes Jahr chaotisch.

Die Kunden scheinen es entspannt zu sehen. "Die Hühner sind doch da", sagt eine Frau dem SWR beim Eierkauf ab Hof. Heitlinger entgegnet dem, "das kann man sich, wenn man nicht in der Branche ist, kaum vorstellen."

Kurz vor Ostern Chaos um die Eier

Wie jedes Jahr scheint es den Kunden, so Heitlingers Erfahrung, erst zwei Wochen vor Ostern einzufallen: Wir brauchen Eier. Die Folgen sind zahlreiche, wie Heitlinger sagt, "wahnsinnig große Bestellungen". Um allen Kunden gerecht zu werden, müsse er seine Eier jetzt schon wieder zuteilen.

"Ich kann die Leute ja nicht hängen lassen. Es ist verdammt schwierig und chaotisch."

Langjährigen Kunden könne er nicht einfach sagen, diese Woche gebe es keine Eier. Am Abend würden die Eier dann eingeteilt, "dass jeder Kunde irgendwie ein bisschen was bekommt", so Heitlinger im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn.

Günstigere Eier besonders gefragt

Durch die Preissteigerungen im Lebensmittelsegment, die zurzeit viele Branchen betreffen, werden vor allem verhältnismäßig günstigere Eier gekauft, beobachtet Heitlinger den Markt.

"Bisher haben die Kunden vor allem hochwertigere Eier, aus Freilandhaltung oder Bio-Eier gekauft. Da ist eine Verschiebung hin zu günstigeren Produkten zu spüren."

Diesen Effekt spüren wiederum die Produzenten, die vornehmlich Bio-Eier anbieten, wie das Bio-Bauern Ehepaar Lang aus Neckarsulm-Obereisesheim (Kreis Heilbronn). Bei ihnen laufe das Ostergeschäft eher gebremst.

"Dieses Jahr haben wir 75 Prozent weniger Vorbestellungen."

Die Langs führen das zum Teil auch auf die Corona-Lockerungen zurück, da viele potentielle Kunden jetzt wieder vereisen könnten und dazu die Osterfeiertage nutzten. Dann braucht es auch keine Eier.

Thomas Lang sieht allerdings auch einen typischen Trend: Das Leben werde durch vielerlei Faktoren verteuert und typischerweise, so der Landwirt, "wird am Munde abgespart." Für die Langs ist das Ostergeschäft daher in diesem Jahr entspannter. Das Minus an Vorbestellungen sei allerdings zu verkraften, versichert er.