Chanukka-Leuchter in Heilbronner Allee wird videoüberwacht

Der Chanukka-Leuchter in Heilbronn wird bis Ende des jüdischen Chanukka-Festes aus Sorge vor Vandalismus videoüberwacht.

In der Allee in Heilbronn steht wegen des momentan stattfindenden jüdischen Lichterfestes ein großer Chanukka-Leuchter am Synagogengedenkstein. Aus Sorge vor Vandalismus wird er erstmals videoüberwacht. Die Stadt hat die Überwachung bis zum Ende des Lichterfestes am 15. Dezember veranlasst.

Als Grund für die Videoüberwachung nennt die Stadt den Vandalismusvorfall im Jahr 2017, als der Chanukka-Leuchter zerstört worden war sowie das jüngste Beispiel antisemitischer Vorfälle infolge des Nahost-Krieges: Das Herunterreißen der Israelflagge im Oktober dieses Jahres auf dem Marktplatz in Heilbronn. In diesem Fall sitzt der Tatverdächtige seit Anfang November weiterhin in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn auf SWR-Anfrage mitteilt. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei sieht keine besondere Gefahrenlage in Heilbronn

Die Heilbronner Polizei sieht momentan keine besondere Bedrohungslage gegen jüdische Einrichtungen in Heilbronn, zumindest keine größere Gefahr als generell aktuell in Deutschland. Bisher habe es in diesem Jahr noch keine Vorkommnisse am Chanukka-Leuchter in der Allee gegeben.