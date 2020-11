Die Sieger des "CeresAwards", der höchsten Auszeichnung in der Landwirtschaft, stehen jetzt fest. Unter den Finalisten war Biolandwirtin Anja Frey aus Oberrot im Kreis Schwäbisch Hall. Sie hat den Preis zwar nicht erhalten, ist aber dennoch nicht enttäuscht: "Ich bin schon unheimlich dankbar, dass ich es überhaupt ins Finale geschafft habe. Weil wir damit ja auch an die Öffentlichkeit gehen - zum einen für die Betriebe selber, um den Horizont zu erweitern, was gibt es noch für Betriebe gibt, wie innovativ sind sie, welche Ideen es gibt. Zum anderen auch, um Lösungen aufzuzeigen in der Landwirtschaft, wo es heutzutage immer schwieriger wird - auch durch den großen Preiskampf im Handel. Und da bin ich ganz froh, auch die Vielfalt zu sehen, wie die anderen Betriebe, die sich jetzt beworben haben." Die Verleihung des "CeresAwards" musste coronabedingt verschoben werden und wird voraussichtlich im kommenden Frühjahr stattfinden.