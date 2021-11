CDU-Vertreter aus Heilbronn-Franken begrüßen Strobl-Wiederwahl

Thomas Strobl bleibt Landesvorsitzender der CDU - wenn auch mit einem durchwachsenen Wahlergebnis in Mannheim. Parteifreunde aus seiner Heimatregion sind trotzdem zufrieden.

66,5 Prozent der Delegiertenstimmen - für Thomas Strobl aus Heilbronn ist das das bislang zweitschlechteste Ergebnis in seiner Zeit als CDU-Landeschef. Aber: Bei seiner ersten Wahl zum Landesvorsitzenden hatte er einen Gegenkandidaten, diesmal nicht. In der Partei gibt es nach den Wahlschlappen in Land und Bund viel Unmut. Anders in seiner Heimat Heilbronn-Franken.

Throm: "Strobl-Wiederwahl ist Zeichen von Kontinuität"

Der Heilbronner Bundestagsabgeordnete Alexander Throm war selbst als Delegierter in Mannheim. Er sieht in der Wahl Strobls ein "Zeichen von Kontinuität" in schwierigen Zeiten. Strobl sei der Richtige, auch im Hinblick auf eine stabile Landesregierung.

„Das Ergebnis war jetzt nach den letzten Wochen und den letzten Wahlen durchaus erwartbar. Aber ich glaube, dass Thomas Strobl auch noch mit einer guten Zweidrittelmehrheit der Delegierten stark in die nächsten Jahre gehen kann und diesen Wandel, den wir als CDU brauchen, dann auch entsprechend steuern und begleiten.“

Randecker: Erfahrene Leute müssen Verantwortung übernehmen"

Ähnlich sieht es der CDU-Fraktionsvorsitzende im Heilbronner Gemeinderat, Thomas Randecker. Auch er habe mit dem schlechten Wahlergebnis gerechnet, viele in der Partei seien nun mal unzufrieden.

"Natürlich ist es dann immer einfach, jemanden als Schuldigen auszumachen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass bei allem Streben nach mehr personeller Erneuerung auch ein paar Leute Verantwortung übernehmen, die schon lange innerhalb der Partei unterwegs und gut vernetzt sind - wie Thomas Strobl.“

Nicht überall uneingeschränkte Zustimmung

So offensiv wie in Heilbronn ist die Zustimmung aber nicht überall in der Region. Klaus Kübler, Delegierter aus Schwäbisch Hall, hatte zwar vor dem Parteitag agekündigt, Strobl zu wählen. Seine Begründung fiel aber eher diplomatisch aus: