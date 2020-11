In den Streit um die Delegiertenwahl beim CDU-Stadtverband Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) kommt Bewegung. Der Kreisvorstand hat jetzt einen runden Tisch mit CDU-Politiker Wolfgang Bosbach als Mediator vorgeschlagen. Die Wahlanfechter halten dies für den falschen Weg. Für die vier Tauberbischofsheimer CDUler ist statt eines runden Tisches nach wie vor das Kreisparteigericht der richtige Ort, um die Vorwürfe rund um die Delegiertenwahl zu klären. Nach allem was vorgefallen sei, fehle das Vertrauen in den Kreisvorsitzenden Wolfgang Reinhart, dass ein runder Tisch vernünftig laufen würde, sagte einer der vier dem SWR. Der CDU-Kreisvorstand hatte eine rasche Gütelösung angestrebt. In einer Pressemitteilung heißt es, die Vorstandsmitglieder hätten in "sehr einvernehmlicher Stimmung" gefordert, dass die öffentliche Diskussion parteiinterner Angelegenheiten einzustellen sei, weil sie dem Ansehen der Partei schade.