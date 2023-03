CDU, SPD und FDP wollen Markthalle in Heilbronn

Heilbronn soll eine Markthalle bekommen - zumindest, wenn es nach CDU, SPD und FDP geht. Statt einer Verkaufshalle stellen sich die Fraktionen ein Freizeitangebot vor.

Die Heilbronner Gemeinderatsfraktionen von CDU, SPD und FDP setzen sich gemeinsam für eine Markthalle in der Innenstadt ein. In ihrem Antrag fordern sie die Stadtverwaltung auf, bei der Suche nach möglichen Betreibern und nach einem Standort zu vermitteln.

Stadträtin Marianne Kugler-Wendt (SPD) hat mit SWR-Moderator Jens Nising über die Idee einer Markthalle in Heilbronn gesprochen:

Ein "Rundum-Wohlfühlangebot" soll es werden

Den fraktionsübergreifenden Antrag wollen Stadtrat Christoph Troßbach (CDU), Stadträtin Marianne Kugler-Wendt (SPD) und Stadtrat Nico Weinmann (FDP) gemeinsam in der Sitzung des Gemeinderats am 23. März stellen. Eine klassische Verkaufshalle wie beispielsweise die in Stuttgart soll es aber nicht werden.

"Heilbronn fehlt ein Treffpunkt."

Natürlich solle es auch Verkaufsangebote geben, darüber hinaus stellen sich die Antragstellenden aber auch Dienstleistungen, wie Fußpflege, Friseure oder Kopfmassage vor, genauso ein kleines gastronomisches Angebot und ein Angebot für Kinder. So könne in Heilbronn ein neuer Treffpunkt für alle - auch Familien - entstehen. Außerdem könne die Innenstadt damit weiter belebt werden, so Kugler-Wendt im SWR Gespräch.

"Das haben wir schon alles, aber eben noch nicht an einem Standort gebündelt."

Stadt als Moderator bei der Planung

Die Fraktionen fordern von der Stadt außerdem bei der Suche möglicher Standorte und Betreiber eine aktive Moderatorenrolle einzunehmen. Es müssten auch Menschen gefunden werden, die in einer solchen Markthalle ein Geschäft oder einen Stand eröffnen wollen, so Kugler-Wendt.

"Es müssen sich Menschen finden, die sagen „Hier […] kann ich was entwickeln“ und das soll mit Unterstützung der Stadt Heilbronn geschehen."

Es sei auch eine Teilung der Stände oder eine rotierende Beschickung denkbar. Was genau möglich sei, so Kugler-Wendt, solle eben die Stadt in der angesprochenen Moderatorenrolle herausfinden. Sie ist zuversichtlich, dass der Antrag am 23. März eine Mehrheit bekommen werde und die Stadt auch der angedachten Moderatorenrolle gerecht werden kann. Auch bei anderen Themen habe die Stadt Heilbronn bereits eine solche Rolle übernommen.

"Wir kennen den Wunsch von Bürgerinnen und Bürgern [nach einer Markthalle] und wir wissen, dass eine Markthalle die Innenstadt belebt. Und das macht uns zuversichtlich."

Markthalle seit 2020 im Gespräch

Einen genauen Standort in Heilbronn gibt es noch nicht. Klar ist aber: Die Markthalle soll in die Innenstadt kommen. Parkplätze müssten vorhanden sein, vom K3 bis zum Wollhaus gebe es sicherlich genügend Möglichkeiten, glaubt die SPD-Stadträtin. Wann genau es so weit sein könne, das stehe noch in den Sternen und hänge von der Entscheidung im Gemeinderat, Investoren und weiteren Faktoren ab, erklärt Kugler-Wendt.

Die Idee einer Markthalle in Heilbronn gibt es seit Jahren. Stadträte, Studierende und andere Interessierte sind mehrfach durch Europa getourt, um sich mögliche Vorbilder anzuschauen.