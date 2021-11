CDU-Kreisverband für Mitgliederbefragung

per Mail teilen

Der CDU-Kreisverband Heilbronn ist dafür, bei der Wahl des neuen Parteivorstands die Mitglieder zu befragen. In Berlin wollen am Samstag die 326 Kreisvorsitzenden über diese Frage beraten. Eine Mitgliederbefragung ist in der Partei umstritten, unter anderem hat sich der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble dagegen ausgesprochen. Der Heilbronner Kreisvorsitzende Alexander Throm sagte dem SWR:

„Wir hatten jetzt zwei Vorsitzendenwahlen ausschließlich über die Delegierten, die nicht ganz auf Akzeptanz bei der Basis getroffen sind. Und wir wollen eine geschlossene Partei und das schaffen wir nur dann, wenn der neue Parteivorsitzende, die neue Parteivorsitzende, akzeptiert wird und das ist dann der Fall, wenn er die größtmögliche innerparteiliche demokratische Legitimation hat und das ist eben bei einem Mitgliederentscheid der Fall. Das ist in der jetzigen Situation, in der sich die CDU befindet, ausnahmsweise das richtige Mittel.“