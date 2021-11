CDU-Generalsekretärin Huber befürwortet Strobl für Landesvorsitz

Die baden-württembergische CDU-Generalsekretärin Isabell Huber befürwortet eine weitere Kandidatur von Landesinnenminister Thomas Strobl zum CDU-Landesvorsitzenden. Huber ist für den Wahlkreis Neckarsulm (Kreis Heilbronn) im Landtag und hat am Dienstagabend erstmals die CDU-Parteikommission zur Modernisierung der Landes-CDU geleitet. Huber sagte dem SWR, dass sich am kommenden Freitag Thomas Strobl bei der Vorstands-Präsidiumssitzung erklären werde. Die CDU Baden-Württemberg brauche momentan Verlässlichkeit und Stabilität und für diese stehe Thomas Strobl. Sie werde nach Kräften sowohl Thomas Strobl als auch die Partei in Baden-Württemberg unterstützten, so Huber weiter.