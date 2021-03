per Mail teilen

Nach Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) fordert jetzt auch die CDU-Fraktion im Heilbronner Gemeinderat, dass sich Heilbronn so schnell wie möglich am Tübinger Modellprojekt "Öffnen mit Sicherheit" beteiligt. Durch die Schnelltests und das Tagestickt wie in Tübingen hofft die Fraktion auf eine rasche Normalisierung für Einzelhandel, Gastronomie und Kultur.