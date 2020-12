per Mail teilen

Das Carsharing-Angebot im Stadtgebiet Heilbronn ist erweitert worden: Nun gibt es auch im Stadtquartier Neckarbogen einen neuen Stellplatz. Im aktuellen Auswahlverfahren hatte die Stadt Heilbronn 48 Standorte mit 99 Stellplätzen für das kurzfristige Anmieten von Autos - also das Carsharing - ausgeschrieben. Damit war das Angebot größer als die Nachfrage, denn nur zwölf Standorte mit 19 Stellplätzen waren gefragt. Insgesamt können nun in Heilbronn an 32 verschiedenen Stationen 50 Autos gemietet werden. Die Erweiterung des Carsharings ist Bestandteils des neuen Mobilitätskonzeptes der Stadt.