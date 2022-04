CAP-Markt in Neckarwestheim geht, Selbstbedienungsladen kommt

per Mail teilen

In Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) schließt der CAP-Markt Ende des Monats - und damit der letzte Nahversorger im Ortskern. Ein neues Laden-Konzept soll die Rettung sein.

Viele Regale sind schon leer, vor allem bei Nicht-Lebensmitteln wie Drogerieprodukten. Aufgefüllt werden sie nicht mehr. Im CAP-Markt Neckarwestheim hat der Ausverkauf begonnen. Ende April ist nach 16 Jahren Schluss.

Das Konzept aller CAP-Märkte, gezielt auf die Inklusion benachteiligter Menschen als Mitarbeiter zu setzen, klappt in Baden-Württemberg eigentlich recht gut, in Bad Krozingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) eröffnet gerade ein neuer. Doch hier in Neckarwestheim ist die Idee gescheitert, das muss sich Betreiber Hannes Finkbeiner von der Aufbaugilde Heilbronn eingestehen:

"Unser Ansatz war ja, Beschäftigung zu generieren für Schwerbehinderte, das war unser Ziel. Deshalb sind wir traurig, dass wir das nicht weiterverfolgen können."

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen woanders unter

Die fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen woanders bei der Aufbaugilde unterkommen. Der CAP-Markt schließt. Er hätte das das Doppelte erwirtschaften müssen, um überhaupt die laufenden Kosten zu decken. Die Gemeinde von Bürgermeister Jochen Winkler (parteilos) hat den Laden immer wieder unterstützt, letztendlich erfolglos.

"Letztendlich muss man konstatieren, dass kleine Lebensmittel-Versorger - das ist ja eine kleine Fläche, 180 Quadratmeter - in kleineren Orten nicht überleben können."

Standort ist ein großer Nachteil

Der Supermarkt liegt zwar direkt am Marktplatz, aber auch der ist in Neckarwestheim schon länger wie ausgestorben. Das Restaurant hat Corona nicht überlebt, die Räume einer Bäckerei hat der Tierarzt übernommen. Parkplätze gibt es auch keine direkt am Markt. Die Kunden fahren lieber raus auf die "grüne Wiese" zum Discounter.

Doch die Stadt will den Standort nicht aufgeben. Ein Supermarkt mit Personal mag nicht mehr rentabel sein. Aber vielleicht einer ohne?

Selbstbedienungsladen soll Rettung sein

Die Stadt hat sich an Christian Maresch gewandt, er betreibt Supermärkte ohne Personal - vor allem in kleinen Dörfern. Das Konzept ist einfach: Es gibt ein Grundangebot, die Kunden bezahlen selbst. Nur einmal am Tag kommt jemand, um die Regale aufzufüllen, erzählt Maresch.

"Wir haben auch Zeiten, in denen keine Kundschaft da ist, aber das stört uns im Endeffekt nicht, weil wir eben nicht das Personal da haben, was uns Zeit und Geld kostet oder dann vielleicht enttäuscht oder frustriert ist, wenn es nichts zu tun gibt."

Aktuell betreibt Christian Maresch 19 der Selbstbedienungsmärkte in Baden-Württemberg und Bayern. 20 bis 25 würden alleine in diesem Jahr noch kommen - darunter auch der in Neckarwestheim.

Im Selbstbedienungsladen "Tante M" kassieren die Kunden selbst SWR

"Der Bürgermeister hat uns sehr gut überzeugt, dass die Neckarwestheimer froh wären, wenn wir dort einen Laden haben, und wir werden die Herausforderung annehmen."

Vielleicht kann das neue Konzept ja tatsächlich auf dem schwierigen Terrain im Neckarwestheimer Ortskern bestehen und die Nahversorgung bleibt erhalten. Wenn auch ohne Personal.