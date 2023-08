Cannabis-Legalisierung: Sorge an Suchtklinik Weissenhof

per Mail teilen

Was die einen kaum mehr erwarten können, treibt anderen Sorgenfalten auf die Stirn. Am Suchtklinikum Weissenhof reagiert man zwiegespalten auf die Pläne der Bundesregierung.

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Teillegalisierung von Cannabis auf den Weg gebracht. An der Suchtklinik Weissenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn) blickt Oberärztin Kim Matzer darauf mit Bauchschmerzen.

Zahl der Psychosen durch Cannabis nimmt zu

Zu ihr kommen Suchtpatientinnen und -patienten zum dreiwöchigen Entzug oder als Notfälle auf die Akutstation. Mit Sorge beobachtet die leitende Oberärztin, dass Psychosen ausgelöst durch Cannabiskonsum über die Jahre zunehmen - gerade bei jüngeren Konsumierenden. Insgesamt sei der Anteil Cannabis-Abhängiger unter ihren Suchtkranken hoch. Fast alle konsumieren Cannabis zusätzlich zu anderen Substanzen. 15 Prozent sind allein von der pflanzlichen Droge abhängig.

Ab wann bin ich Cannabis-abhängig? Der erste Hinweis wäre laut der Suchtmedizinierin, wenn jemand täglich konsumiert. Bedenklich wird es auch, wenn derjenige gedanklich vor allem mit dem Konsum und der Beschaffung der Droge beschäftigt ist, sodass er darüber anderes zu vernachlässigen beginnt. Wer ab und an mal konsumiert gilt noch nicht als süchtig. Allerdings können – insbesondere für Jugendliche – schon geringe Mengen Cannabis gefährliche Auswirkungen haben.

Legalisierung bleibt nicht ohne Nebenwirkungen

Bereits in einer Teillegalisierung sieht Matzer die Gefahr, dass die Zahl ihrer Patienten und Patientinnen noch einmal ansteigt. Für Erwachsene, die verantwortungsbewusst konsumieren, könne der Schritt zwar richtig sein, so die Oberärztin. Für Jugendliche und Heranwachsende, deren Gehirn sich noch in der Entwicklungsphase befinde, berge er aber große Risiken. Auch die auf 25 Gramm beschränkte Menge mache hier keinen Unterschied. Zum einen, weil Abhängige dann weiterhin auf illegale Beschaffung setzen würden. Zum anderen weil schon geringe Dosen ausreichen, um eine Psychose auslösen zu können.