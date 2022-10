Cannabis-Legalisierung: Geteilte Meinung am ZfP Weinsberg

per Mail teilen

Am ZfP Weinsberg tut man sich schwer, eine Legalisierung von Cannabis zu bewerten. Zwei Chefärzte liefern Argumente.

Im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) im Klinikum am Weissenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist man geteilter Meinung, wenn es um die Legalisierung von Cannabis geht. Diese könnte 2024 kommen, nachdem das Bundeskabinett den Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gebilligt hat. In Weinsberg heißt es: Der Grat zwischen Dramatisieren und Verharmlosen sei schmal.

Am ZfP Weinsberg haben acht der zehn Jugendlichen mit Suchtproblemen auch Probleme wegen zu viel Cannabis. Und über die zehn hinaus warten noch weitere Jugendliche auf ihre Suchttherapie. Ihr betreuender Arzt, der Chefarzt Claas van Aaken, sorgt sich, dass die Legalisierung ein falsches Signal für Kinder und Jugendliche sein könnte.

"Gerade bei Kindern und Jugendlichen, wo Hirnreifungsprozesse noch nicht abgeschlossen sind, können die Schäden von Cannabis besonders dramatisch sein."

Gefahr anderer Drogen oft verharmlost

Sein Kollege Robert Prager Loos behandelt erwachsene Süchtige und steht dem Thema offener gegenüber: Harmlos sei Cannabis zwar nicht, "wer jahrelang kifft, kann zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten bekommen oder wenn man eine Veranlagung hat, kann eine Psychose entstehen". Aber auch andere bereits legale Drogen könnten gefährlich sein, so Prager Loos, und weist auf Alkohol hin.

"Auch ein einziges Mon Chérie zum falschen Zeitpunkt gegessen, kann schwerwiegende Lebererkrankungen auslösen. Schwerwiegende Tumore auslösen. Da stört sich kein Mensch dran."

Prager Loos: Kriminalitätsspirale

Aus der Behandlung von Cannabissüchtigen lernt Robert Prager Loos immer wieder die Lebensgeschichten seiner Patienten kennen. Durch die Legalisierung könnten Menschen davor bewahrt werden, in weitere Delikte hineinzurutschen. Denn der Schwarzmarkt löse viele Probleme aus. Wer hohe Schwarzmarktpreise bezahlen will, so Prager Loos, begeht womöglich Diebstähle oder andere illegale Handlungen, um den Konsum zu finanzieren. Auch für Polizei und Justiz wäre das eine Entlastung.

Nach Legalisierung: Aufklärung noch wichtiger

Der Kinderpsychologe Claas van Aaken betont, dass Kinder verstehen müssten, wie gefährlich der Konsum der Droge sei. Diesen Ansatz verfolgt er auch jetzt schon bei der Therapie, sodass Jugendliche sehen, wie sie immer weiter in Probleme rutschen. Stellten sie fest, sie hätten es nicht mehr im Griff, sei das die zentrale Erkenntnis. Daraus entstünde dann die Motivation, etwas zu ändern und abstinent zu werden. Aufklärung müsse nach der Legalisierung einen großen Platz bekommen, fordern die Ärzte.