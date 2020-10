per Mail teilen

Der Heilbronner Gemeinderat soll am Montag die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Dieter-Schwarz-Stiftung ihren Bildungscampus auf einem Aldi-Gelände erweitern darf. Der Discounter wehrt sich gegen die Pläne

Der Streit zwischen Aldi und der Dieter-Schwarz-Stiftung schwelt schon seit Jahren: Die Stadt will das Discounter-Gelände kaufen, um es der Dieter-Schwarz-Stiftung zur Verfügung zu stellen. Am Montag nun soll der Gemeinderat den Bebauungsplan für das Gelände anpassen.

Discounter spricht von Enteignung

Der Discounter wirft der Kommune Enteignung vor und klagt vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart. Der Bildungscampus könne auch an anderer Stelle erweitert werden. Die Stadt Heilbronn widerspricht und führt an, sie habe ein Ersatzgrundstück angeboten. Doch das Unternehmen habe eine - so wörtlich - überzogene Anspruchshaltung, da es anstelle von einem drei Ersatzstandorte fordere.