"Rekordostern" für Oedheimer Campingplatz

Viele Oster-Urlauber sind noch auf der Rückreise, andere haben Ferien in der Region gemacht. Der Campingplatz am Hirschfeldsee in Oedheim war an den Osterfeiertagen ausgebucht.

Es war ein "ungewöhnliches Ostern", erzählt Isabel Kummer vom Sperrfechter Freizeitpark in Oedheim (Landkreis Heilbronn). Schon eine Woche vor Ostern waren die Stellplätze über die Feiertage komplett ausgebucht, sagt Kummer, die auf dem Campingplatz die Rezeption führt. Zeitweise seien bis zu 1.200 Gäste auf dem Campingplatz am Hirschfeldsee gewesen. Erfolgreicher Saisonauftakt ohne Corona-Einschränkungen Zufrieden und glücklich sei sie mit dem Saisonauftakt, sagt Kummer. Vor allem nach den Zeiten, die aufgrund von Corona-Einschränkungen weniger gut gelaufen sind. Viele Urlauber seien Stammgäste, die sich untereinander kennen, daher habe es über die Osterfeiertage ein großes und freudiges Wiedersehen gegeben. Selbst das Wetter sei besser als gedacht gewesen, auch wenn die Nächte noch kalt geblieben sind.