Spätestens zu Christi Himmelfahrt geht auch im Raum Heilbronn für Camper die Saison los. Die Plätze sind trotz durchwachsenen Wetters in den vergangenen Wochen gefragt gewesen.

Zu Christi Himmelfahrt sind die Campingplätze in der Region Heilbronn-Franken gut gefüllt und teilweise auch schon seit Wochen ausgebucht. Gegenüber dem Vorjahr haben die Besucherzahlen angezogen. Stornierungen gibt es bisher keine, heißt es vom Campingplatz in Oedheim (Kreis Heilbronn). Vor allem mit dem Wohnwagen reisen Touristinnen und Touristen an.

Schon seit Wochen ausgebucht für Himmelfahrt

Wem das Osterwetter zum Campen noch zu kalt war, für den steht meist zu Himmelfahrt das "Ancampen" an - der Beginn der Campingsaison. Isabel Kummer vom Sperrfechter Freizeitpark "Camping am Hirschfeldsee" in Oedheim berichtet, im Gegensatz zum Vorjahr sei es "wahnsinnig", wie die Buchungszahlen anstiegen. Zwar sei der Termin Himmelfahrt schon immer sehr gefragt gewesen, bereits Wochen vorher aber ausgebucht zu sein, sei noch einmal etwas anderes. Trotz nassen Mai-Wetters gebe es bisher keine Absagen. Die Besucherinnen und Besucher würden einfach die wenige Sonnenzeit nutzen, so Kummer.

Wer zu Himmelfahrt komme, bleibe dann auch häufig bis nach Pfingsten. So könnten viele Besucherinnen und Besucher einen langen Urlaub aus relativ wenigen Urlaubstagen rausholen. Auch für den Sommer seien die Erwartungen hoch.

Wohnmobile nehmen zu

Auffallend sei, dass der Anteil an Wohnmobilen zunehme, er sei ähnlich hoch, wie bei Wohnwagen. Deutlich in der Unterzahl seien Besucherinnen und Besucher mit Zelt. Das ist schon beinahe eine "Randgruppe", sagt Kummer. Vor allem Radfahrer auf der Durchreise seien mit dem Zelt unterwegs.

Platz in Bad Mergentheim auch gut gebucht

Ähnlich verhält es sich auch auf dem Natur Campingplatz Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis), sagt Betreiber Agon Xhema. Auch hier kämen Camper mit Zelt fast ausschließlich mit dem Fahrrad. Der Rest verteile sich in gleichem Maße auf Wohnmobile und Wohnwagen.

Für Christi Himmelfahrt ist der Campingplatz noch nicht ausgebucht, sagt Xhema. Das sei vergleichbar mit dem Vorjahr. Viele Leute hätten schon im Februar den Platz gebucht, allerdings habe es jetzt auch schon einige Stornierungen gegeben. Ob das am Wetter liege, könne er allerdings nicht sagen.

Auch in Bad Mergentheim ist im Sommer weniger los

Im Sommer sei noch einiges frei. Da sei der Platz für viele nicht die erste Anlaufstelle, da es weder See noch Pool gebe. Stattdessen würden viele Besucher ihn als Transitcampingplatz nutzen: Auf Hin- oder Rückreise eines längeren Urlaubs blieben die Camper dann zwei bis drei Tage und schauten sich die Region an.