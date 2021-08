Sommerferien in Baden-Württemberg: Doch viele Urlauber zieht es nicht in den Flieger. Denn Corona hat dem Camping-Urlaub einen riesigen Schub gegeben.

Es ist das erste Ferienwochenende, viele haben die Koffer gepackt und sind schon unterwegs auf dem Weg in den Urlaub - trotz Einschränkungen und Hygienevorschriften. Unter diesen Bedingungen bietet sich der Urlaub im Wohnmobil oder Wohnwagen an.

Viele Anreisen am Wochenende

Auf dem Campingplatz "Romantische Straße" in Creglingen-Münster (Main-Tauber-Kreis) geht es derzeit nicht sonderlich romantisch zu, zumindest nicht für die Betreiber: Zwar gibt es auf dem weitläufigen Areal mit seinen 130 Stellplätzen noch Platz, doch so viel wie jetzt war schon lange nicht mehr los, erzählt Jens Hausotter. Er ist grade ziemlich im Stress: Schnell reicht er einer Dame an der Rezeption noch die bestellten Frühstücksbrötchen über den Tresen, gibt einem Gast noch einen Tipp für eine Fahrradtour und schon klingelt wieder das Telefon.

"Das Telefon steht nicht still. Wir haben jetzt am Wochenende jede Menge Anreisen."

Jens Hausotter, Chef des Campingplatzes "Romantische Straße" SWR

Es wird also ab diesem Wochenende voll – bis Mitte September ist Hochsaison auf dem Campingplatz, der ist übrigens idyllisch eingebettet im Herrgottstal, inmitten der Natur, mit riesigen schattenspendenden Bäumen, direkt am Münstersee.

"Camping-Boom wird nicht dauerhaft anhalten"

Hierher zieht es auch vor allem viele Niederländer. Jens Hausotter hatte in den letzten Tagen Sorge, dass womöglich gerade die wegbleiben, weil das Land zum Hochinzidenzgebiet eingestuft worden ist. Doch - es kamen kaum Stornierungen rein. Und so rechnet er für 2021 mit einer guten Auslastung.

Der Lieblingsplatz einiger Besucher... SWR

Der Camping-Boom sei in der Zeit von Corona größer geworden, sagt Hausotter. Von einem Hype will er aber nicht sprechen. Viele würden feststellen, dass Campen vielleicht doch nicht so komfortabel ist wie ein Cluburlaub und wieder wechseln, meint er.

"Der Boom wird noch eine Weile anhalten, aber solche Steigerungsraten, wie wir es in den vergangenen Monaten erlebt haben, wird es nicht mehr geben. Das wird sich wieder ein bisschen relativieren."

Klein, fein und überschaubar ist der Campingplatz in Creglingen und das Team um Jens Hausotter kennt viele Gäste persönlich. Ihm ist es wichtig, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen - trotz der vielen Hygieneregeln. Aber an die hätten sich die Gäste in den eineinhalb Jahren der Pandemie längst gewöhnt, so Hausotter. Für ihn sei im Übrigen in diesem Jahr nicht Corona das große Thema, sondern das miese Wetter.